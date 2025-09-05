Credit: Beth Arzy

“È davvero stupendo. Una di quelle rare canzoni che, indipendentemente dal tempo, richiedono di essere qualcosa di più di un semplice 7″ o qualsiasi altro equivalente post-vinile: un “Blue Monday”, “Primitive Painters”, “Revolutionary Spirit” o, sì, “Missing The Moon!” Qualcosa che suona semplicemente grande e importante”. Queste parole arrivano da Matt Haynes, che i fan dell’indie pop conoscono bene per essere il co fondatore della Sarah Records. Matt per la precisione si sta riferendo al nuovo singolo dei Lightning in a Twilight Hour. E il ritorno del progetto di Bobby Wratten non può che farci veramente felici.

Elefant Records presenta infatti i primi due brani tratti dalle sessioni del terzo album della band. “There’s More to Life Than Crooks” e “Haar” formano un singolo autonomo in formato 12″ che riflette due approcci contrastanti: una canzone pop e un poema sinfonico cupo.

Il lato A combina idee come toccare l’erba in un mondo di rumore e l’ispirazione di Albert Camus “l’esistenza è un atto di ribellione”. Scritto come reazione immediata agli eventi mondiali, esplora la necessità di formulare una sorta di risposta quando ci si trova di fronte ai momenti peggiori. Musicalmente prende spunto dai singoli 12″ della Factory Records e dalla pionieristica band rock sperimentale inglese Disco Inferno. Utilizzando una tavolozza sonora composta da drum machine, sequencer, chitarra ritmica elettrica abrasiva e un’eccezionale linea di basso di Michael Hiscock (The Field Mice), la musica si sviluppa pazientemente per sei minuti. Anne Mari Davies (The Field Mice) fornisce voci aggiuntive che elevano il ritornello a un livello brillante e scintillante, liberando la tensione.

“Illumina ciò che è tenero. Illumina ciò che è saggio”.

“Haar”, sul lato B, è un altro mondo. Un paesaggio minaccioso caratterizzato da loop di feedback, radio a onde corte e onde autunnali registrate al tramonto a Dungeness (Kent). Anne Mari Davies questa volta fornisce voci stratificate e senza parole mentre l’intensità del brano aumenta.