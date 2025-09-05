Credit: press

Un soffio artico dalle terre ghiacciate dell’Islanda raggiunge Busseto con i Múm, pionieri della scena elettronica atmosferica nordeuropea.

La loro musica è l’unione magistrale tra l’elettronica berlinese e melodie evocative islandesi: un pop sperimentale che fonde voci morbide, ritmi glitch, campionamenti innovativi ed effetti alienanti con strumenti tradizionali e non convenzionali.

Hanno collaborato con Sigur Rós, Erlend Øye e Kylie Minogue. La loro storia ha affascinato anche Danny Boyle.



Dopo dodici anni di silenzio discografico, il 19 settembre torneranno con l’attesissimo settimo album “History Of Silence” via Morr Music. Il 13 novembre ecco la data italiana nel contesto del Barezzi Festival, al Teatro Verdi di Busseto (PR).

Barezzi Festival – XIX Edizione: per ora già annunciati Soap&Skin, Spiritualized, Kokoroko, Vinicio Capossela, Micah P Hinson. Info e biglietti QUI.

13 — 16 Novembre 2025

Parma • Busseto • Fidenza