Un soffio artico dalle terre ghiacciate dell’Islanda raggiunge l’ Italia con i Múm, pionieri della scena elettronica atmosferica nordeuropea.

La loro musica è l’unione magistrale tra l’elettronica berlinese e melodie evocative islandesi: un pop sperimentale che fonde voci morbide, ritmi glitch, campionamenti innovativi ed effetti alienanti con strumenti tradizionali e non convenzionali.

Hanno collaborato con Sigur Rós, Erlend Øye e Kylie Minogue. La loro storia ha affascinato anche Danny Boyle.



Dopo dodici anni di silenzio discografico, il 19 settembre torneranno con l’attesissimo settimo album “History Of Silence” via Morr Music. Sono 3 le date italiane per promuover il disco.

12 novembre, Torino – Hiroshima Mon Amour

13 novembre, Busseto (PR) – Barezzi Festival

14 novembre, Roma – Monk

Info e biglietti QUI.



