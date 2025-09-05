La storia dei The Division Men di J. Spencer Portillo e Caroline Rippy Portillo è iniziata a Berlino nel 2008 con l’intento di creare un gruppo sperimentale che, con la sola costante delle loro voci, della chitarra di J. e del basso di Caroline, riunisse artisti provenienti da diverse parti del mondo in formazioni sempre nuove all’insegna della libera collaborazione.

Credit: Caroline Rippy Portillo

Lunga la lista dei musicisti che hanno accompagnato i Portillo in questi anni, in album come “Under The Gun” o “Niños Del Sol” e altrettanto lo è quella dei partecipanti al nuovo disco “Hymns and Fiery Dances” che vede i The Division Men affiancati da Jay Reynolds (Asleep at the Wheel), Fredo Ortiz (Beastie Boys, Los Lobos), Beto Martinez (Grupo Fantasma).

.Non mancano collaboratori storici come Rafael Gayol (Leonard Cohen) e Roscoe Beck, Peter Hayes e Leah Shapiro dei Black Rebel Motorcycle Club, Rick G Nelson (Afghan Whigs, Twilight Singers) e Barb Hunter (Afghan Whigs, Pigface), Dana Colley (Vapors of Morphine) Jacob Valenzuela (Calexico) Alain Johannes (Eleven, Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, PJ Harvey) e molti altri.

Nomi scelti con cura e attenzione per creare quel sound tra alt rock, psichedelia, country e southern rock che è diventato un marchio di fabbrica dei The Division Men che si mettono alla prova con “Cemetery Girl” che aggiunge gli archi al già ricco arsenale di strumenti a disposizione dei Portillo e in “San Saba” intesa e coinvolgente storia di frontiera.

J. e Caroline si alternano al microfono, nell’alt rock distorto e dark di “The Night Calls”, in una “The Undertow” cadenzata e scatenata, voci che s’incontrano in “Dead Moon” gioiellino tex mex trascinato da chitarre e percussioni e anche questa volta regalano fulgide melodie come quelle di “Dolores” con sassofono e fiati a creare un’atmosfera caliente e maledetta o “Leonora” con l’armonica in sottofondo.

Sette brani ricchi di suggestioni e capaci di creare un pathos sonoro senza cali di tensione quelli di “Hymns and Fiery Dances” che i The Division Men porteranno dal vivo in un lunghissimo tour europeo autunnale con ben tre date italiane: il primo ottobre Al Cedro di Varese, il diciassette ottobre all’Efesto di Bologna, il diciotto al Drunk In Public di Morrovalle (Macerata).