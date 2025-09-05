Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

BIG THIEF – “Double Infinity”

[4AD]

songwriting, folk-rock

“Double Infinity” segue l’album nominato ai Grammy del 2022, “Dragon New Warm Mountain I Believe In You“, ed è stato registrato lo scorso inverno ai Power Station di New York. Per tre settimane consecutive, il trio ha percorso in bicicletta le strade gelate tra Brooklyn e Manhattan, incontrandosi nella sala rivestita in legno dei Power Station. Insieme a una comunità di musicisti (Alena Spanger, Caleb Michel, Hannah Cohen, Jon Nellen, Joshua Crumbly, June McDoom, Laraaji, Mikel Patrick Avery, Mikey Buishas), hanno suonato per nove ore al giorno, registrando dal vivo – simultaneamente – improvvisando arrangiamenti e facendo scoperte collettive. “Double Infinity” è stato prodotto, registrato e mixato dal collaboratore di lunga data Dom Monks.

DAVID BYRNE – “Who Is the Sky?”

[Matador]

alternative, pop, dance

L’album, che segue l’acclamato e pluripremiato “American Utopia” del 2018, è stato prodotto dal vincitore del Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mentre i 12 brani sono stati arrangiati dai membri della Ghost Train Orchestra, ensemble da camera di New York. In “Who Is the Sky?” fanno la loro apparizione amici musicisti, vecchi e nuovi, tra cui St. Vincent, Hayley Williams dei Paramore, il batterista degli Smile Tom Skinner e il percussionista di “American Utopia” Mauro Refosco.

SUEDE – “Antidepressants”

[BMG]

rock, post-punk

Il decimo disco della band inglese secondo le note stampa è un lavoro ricco della carica viscerale che definisce, sin dagli esordi, la potenza unica dei loro live. Brett è molto chiaro:

Se “Autofiction” è stato il nostro album punk, “Antidepressants” è quello post-punk. Uno sguardo alle tensioni della vita moderna, alle paranoie, alle ansie e alle nevrosi della vita quotidiana: broken music for broken people.

Il disco era inizialmente nato come colonna sonora di un’opera di performance art concetuale. Poi questa idea è stata messa da parte, per spingersi a riportare in studio e nei brani nuovi quello che i tre anni di tour di “Autofiction” avevano trasmesso ai componenti della band. In questo disco ci sono alcuni dei testi più personali di Anderson in assoluto. A produrre il disco è ancora Ed Buller. Lo stesso produttore del loro straordinario esordio.

CURTIS HARDING – “Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt”

[ANTI-]

soul

Oggi il cantautore di Atlanta pubblica il suo quarto album in studio, nato come riflessione personale e in seguito trasformato in un vero e proprio concept album su un pilota disperso nello spazio. “Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt” mescola l’epica di un’opera spaziale con l’intensità emotiva del soul classico, esaltando ancor di più il suo stile eclettico.

Prodotto dallo stesso Harding presso gli Electric Deluxe Recorders il disco è registrato in gran parte dal vivo con una band al completo, il disco spazia dal funk spaziale al baroque pop fino al psych-rock ultraterreno, mettendo sempre al centro la voce intensa e le chitarre incandescenti dell’artista.

SHAME – “Cutthroat”

[Dead Oceans]

post-punk, rock

Il disco è stato prodotto dalla stessa band inglese insieme a John Congleton (St. Vincent, Modest Mouse, Angel Olsen): l’idea dietro al nuovo album era quella di ripartire da zero e creare un album potente e veloce come agli esordi di “Songs Of Praise” del 2018. Il frontman Charlie Steen racconta:

Si tratta dei codardi, degli st***zi, degli ipocriti. Ammettiamolo, ce ne sono molti in giro al momento. Si tratta di chi siamo. I nostri concerti dal vivo non sono performance artistiche: sono diretti, provocatori e crudi. È sempre stata la nostra essenza. Viviamo in tempi folli. Ma non si tratta di ‘Povero me’. Si tratta di altro.

Il nuovo album è pervaso dal tipico senso dell’umorismo degli shame e affronta temi contemporanei con un approccio ironico. Dal punto di vista musicale, la band sperimenta un nuovo approccio.

HOT CHIP – “Joy in Repetition”

[Domino]

electro-pop

Il “best of” che ripercorre la lunga e ricca carriera della band electro-pop britannica.

SAINT ETIENNE – “International”

[Heavenly Recordings]

pop, alternative

Il nuovo album è molto diverso per stile e approccio da “The Night”, ma entrambi i dischi sono puri Saint Etienne. Per “International” il trio ha deciso di chiedere ad amici, eroi e contemporanei di collaborare con loro. In questa lista si possono trovare Confidence Man, Erol Alkan, Paul Hartnoll degli Orbital, solo per citarne alcuni.

DYLAN MONDEGREEN – “A Sound Rings True”

[Saiko]

songwriting, pop

Il veterano dell’indie pop norvegese Dylan Mondegreen (pseudonimo di Børge Sildnes) torna con il suo sesto album, “A Sound Rings True“. L’album è stato realizzato in sei anni. Durante un periodo in cui Sildnes ha avuto problemi alla voce che lo hanno costretto a smettere di cantare per un paio d’anni, l’artista ha colto l’occasione per affinare le sue abilità con vari strumenti e approfondire le tecniche di produzione in studio. Il risultato è un album prodotto, mixato e interpretato prevalentemente da Sildnes nel suo piccolo studio. Da segnalare anche la partecipazione di musicisti che hanno collaborato con artisti del calibro di Frank Ocean, Shura ed Edwyn Collins.

GRANT-LEE PHILLIPS – “In the Hour of Dust”

[Yep Roc]

songwriting, folk

Sebbene Phillips non rifugga dai grandi temi della vita contemporanea, si nota che “In the Hour of Hour” è anche un lavoro molto intimo, sia nella presentazione musicale che nei testi altamente personali, spesso autobiografici, tutti ambientati, come ammette il cantautore, in questo contesto più ampio e discordante. Sul fronte personale, alcune delle canzoni di “In the Hour of Dust” sono odi profondamente personali alla sua compagna di lunga data e al rispetto reciproco che permette loro di essere individui all’interno della loro unione. È un riconoscimento, dice Phillips, delle paure e delle insicurezze che bussano alla porta nelle ore tarde, e della gratitudine di avere qualcuno che mi conosce meglio di me stesso, a volte.

TOM ODELL – “A Wonderful Life”

[UROK]

songwriting

“A Wonderful Live” è stato registrato a Londra ed è composto di dieci tracce, inclusa l’opener “Don’t Let Me Go”. Questo settimo album in studio di Tom Odell incarna uno spirito universale di empatia e profonda onestà; un disco che osserva il panorama incerto di una società moderna frammentata e vi trova distopia e rovina, ma anche barlumi di bellezza e speranza.

CUT COPY – “ArMOR”,

[Cutters]

electro-pop, dance

A 5 anni di distanza dal precedente lavoro tornano i Cut Copy, gruppo già in passato nominato ai GRAMMY e vincitore dell’ARIA Award. Nostalgia e al contempo innovazione in “Moments” che trae ispirazione dall’hip hop old school, dalla proto-house, dal punk disco e dall’electro, fondendo stili inaspettati in un viaggio sonoro che bilancia l’euforia da dancefloor con una narrazione riflessiva. Da intermezzi atmosferici a esplosive texture synth-pop e trip-hop, l’album cattura gli alti e bassi della vita attraverso una serie di paesaggi sonori che mescolano i generi.

TCHOTCHKE – “Playin’ Dumb”

[Tchotchke Self-released]

indie-rock

Il disco è stato prodotto dai Lemon Twigs e contiene 11 brani. Le Tchotchke sono un gruppo di ragazze ventenni provenienti da New York City. Il loro spirito musicale e il loro sound si avvicinano a quello dei gruppi femminili più popolari degli anni ’60, come The Shanghai-Las o The Chiffons. Sicuramente il taglio retrò si sente eccome. Ma non disturba affatto.

SCHØØL – “I think my life has been OK”

[Géographie]

shoegaze

Nuovi paladini shoegaze. La musica degli SCHØØL sta attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di nuovo nello shoegaze. La loro musica fonde caos, morbidezza ed euforia.

MAQUILLAGE – “ArMOR”,

[autoprodotto]

shoegaze, post-punk

Un disco che si muove tra atmosfere shoegaze, pulsazioni post-punk e aperture dream pop, senza volersi limitare.