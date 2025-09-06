Credit: press

Iconica ed influente band electro-pop, Ladytron annuncia l’atteso ritorno, a tre anni dall’ultima pubblicazione, con “I Believe In You”, il primo nuovo singolo tratto dal disco in arrivo nei prossimi mesi. Contagioso ed insistente, con un crescita irresistibile, “I Believe In You” è un brano dall’inconfondibile stile Ladytron e segna una nuova era per la pionieristica band.

Attraversando movimenti dance ed indie sin dalla loro formazione a Liverpool alla fine del millennio scorso, Ladytron si sono guadagnati una posizione unica ritagliandosi un nuovo spazio sonoro e concettuale e rifiutandosi di attenersi a formule o tendenze.

All’inizio degli anni 2000 la band, fortemente individualista, si è posizionata in prima linea nella scena electro-clash, ma con il tempo ha imparato ad apprezzare anche il movimento culturale pop.

“I Believe In You” è accompagnato dal video diretto da Daniel Hunt, membro della band. La clip racconta l’ascesa di un gruppo cult verso la mania estatica, dove i confini tra danza e possessione si confondono, con risultati inquietanti ed inaspettati.

Questa pubblicazione segue un periodo di rinnovata presenza culturale per Ladytron. Il loro singolo del 2002, “Seventeen”, è diventato inaspettatamente virale su TikTok, presentando il sound della band a nuova generazione e accumulando centinaia di migliaia di clip create dai fan. La loro eredità è stata ulteriormente riconosciuta di recente con “Destroy Everything You Touch”, uno dei loro brani più celebri, incluso nella colonna sonora originale del film ‘Saltburn’, candidato ai Grammy, a riconferma del fascino intramontabile dei Ladytron.