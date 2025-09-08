Chris Martin ha ammesso che gli sarà difficile voltare pagina dopo che i Coldplay avranno terminato la loro carriera discografica.

Il frontman è stato citato dalla rubrica “Bizarre” del quotidiano The Sun (via NME) con queste parole: “Sto cercando di lasciar andare tutto, ma amo ancora il mio lavoro. Lo amo e forse questo non è un bene. Amo tutto, anche tutte le assurdità. Sono davvero grato. Amo la nostra band, amo quello che facciamo, amo le canzoni che nascono, amo i posti in cui andiamo, amo la visione del mondo che ci offre. Vediamo ciò che unisce gli esseri umani più di quanto vedano la maggior parte delle persone. Lo adoro. Quindi forse questo significa che ci sono affezionato. Devo smettere di pensare di averne bisogno e imparare ad apprezzarlo quando c’è, senza esserne dipendente. Vorrei semplicemente desiderarlo“.



Il cantautore ha concluso dicendo che sta “arrivando” a vedere una vita oltre il suo tempo con i Coldplay.

Parlando con NME in occasione dell’uscita del decimo e ultimo album in studio dei Coldplay, “Moon Music” del 2024, Martin aveva ribadito il piano di concludere il catalogo della band dopo 12 album.

“Sì, saranno sicuramente 12 album, ma saremo un po’ più in ritardo rispetto al 2025“, aveva spiegato.



Tuttavia, il bassista dei Coldplay Guy Berryman aveva poi detto ai fan di prendere con le pinze i commenti di Martin sulla fine dopo 12 album. Ha spiegato che “Chris non smetterà mai di scrivere“, prima di aggiungere: “Siamo ancora lontani anni luce dal ritiro“.

A dare ancora più credito ai pensieri del bassista arriva la notizia di un prolungamento del tour della band.

Secondo Chris Martin, infatti, la band non ha ancora finito di suonare live in questo tour, dato che ha in programma una serie di concerti per il 2027.

“Questo tour ha ancora 138 concerti da fare“, ha detto Martin al pubblico durante il penultimo concerto della band al Wembley Stadium di Londra sabato 6 settembre. “Abbiamo una pausa in programma e presto annunceremo i concerti per il 2027. Ma quest’anno ne abbiamo solo pochi altri, poi andremo a realizzare questa cosa davvero speciale che stiamo preparando da anni e anni ed è davvero fantastica“.

I Coldplay concluderanno la loro serie di concerti al Wembley Stadium con un’ultima esibizione venerdì 12 settembre.