Il compianto Ozzy Osbourne è stato omaggiato con una performance tributo agli MTV Video Music Awards, ieri sera, 7 settembre, capitanata da Yungblud e Steven Tyler.

Dopo un videomessaggio di Jack Osbourne e della sua famiglia e un montaggio video di Ozzy attraverso gli anni, Yungblud ha dato il via al tributo musicale cantando “Crazy Train” e “Changes”, con una band supporto che vedeva la presenza del chitarrista degli Extreme Nuno Bettencourt.

Tyler è poi salito sul palco con il suo compagno degli Aerosmith Joe Perry per cantare “Mama, I’m Coming Home”. Il cantante è stato raggiunto da Yungblud nella seconda metà della canzone.

Il tributo si è concluso con un video di Ozzy in concerto che diceva la sua classica frase: “Thank you, goodnight. We love you all. God bless you!“.