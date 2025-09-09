I Suede hanno parlato con NME del loro nuovo album “Antidepressants” – con il frontman Brett Anderson che ha dichiarato: “Non credo che ci sia nessun’altra band della nostra generazione che stia ancora producendo dischi così importanti come quelli che stiamo producendo noi“.

Il decimo album in studio dei veterani inglesi vede la band mostrare un’energia “post-punk” dopo il sound più grezzo del precedente “Autofiction“.

“Sento che stiamo ancora facendo musica emozionante, spingendo il nostro sound e non rimanendo bloccati in una sorta di auto-parodia. Non abbiamo mai voluto essere il tipo di band che riposa sugli allori“. Continua Brett. “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto negli anni ’90, ma non ci penso continuamente. Quello a cui penso è questo disco e il prossimo“. E poi ci sono i live: “Penso che siamo una delle band dal vivo più emozionanti in circolazione, lo penso davvero. Voglio mantenere questa reputazione“.



Anderson ha affermato che non sarebbe in grado di continuare con i Suede a meno che non fossero completamente concentrati sul presente e sul futuro.

“Possiamo parlare degli anni ’90, ma non ho più nulla di interessante da dire al riguardo“, ha ammesso. “Non mi interessa più di tanto. L’ultima cosa che avrei mai voluto per i Suede era che diventassero un gruppo nostalgico. Ho sempre pensato che fossimo unici nel nostro genere. Mi sentivo come se fossimo soli nel ’92, quando nessuno voleva cantare della vita britannica e noi eravamo gli unici a farlo. Penso che siamo sopravvissuti e ora siamo soli. Lo spirito del tempo cambia e si evolve. A volte siamo in sintonia con esso e a volte siamo diametralmente opposti, ma noi continuiamo semplicemente a fare le nostre cose“.

Il leader dei Suede parla poi del nuovo album:

“Potrebbe sembrare che il disco sia cupo. C’è una certa oscurità, ma c’è anche la gioia di sfuggire a ciò che volevo esprimere. Molte delle canzoni parlano della fuga da quella oppressione e della gioia che si prova nel farlo. Canzoni come “The Sound Of The Summer” o “Dancing With The Europeans” parlano proprio di questo: trovare una connessione in un mondo disconnesso. La vita è piena di meraviglie. A volte è difficile trovarle, ma io sono determinato a farlo”.

Anderson ha spiegato che i nuovi elementi post-punk sono stati in gran parte forniti dal chitarrista Richard Oakes, che ha contribuito di più, rivelando il suo vero io che prima non si sentiva libero di esprimere.

“Richard è diventato una parte incredibile e importante dei Suede negli anni ’20“, ha spiegato il frontman. “Le sue influenze sono molto post-punk. È sempre stato appassionato di PiL, Siouxsie And The Banshees e tutte queste cose. Si vede che i Suede stanno diventando più una band post-punk che una rock band anni ’70, cosa che potremmo essere. Per descriverlo in modo semplicistico, negli anni ’90 eravamo così. Principalmente perché Richard sta finalmente esprimendo se stesso come musicista, ed è davvero meraviglioso da vedere. È molto emozionante“.

Parole di elogio sono arrivate per i Manic Street Preachers:

“I Manics sono ragazzi adorabili e mi piacciono moltissimo”, ci ha detto Anderson dei concerti congiunti. “Sono una band fantastica ed è stato un tour meraviglioso. C’è qualcosa di molto complementare tra le band e i loro fan. Ci completiamo a vicenda in modo piuttosto armonioso, ma allo stesso tempo non sembra una sorta di festa nostalgica del Britpop degli anni ’90. Occupiamo un territorio simile, ma abbastanza diverso da essere complementare. Sono ragazzi fantastici e adoro molte delle loro canzoni. Mi sedevo sul lato del palco sera dopo sera e guardavo ‘Motorcycle Emptiness’ e ‘Design For Life’. Ho solo cose positive da dire su di loro”.

E attenzione, perché il pensiero di Brett e soci è già rivolto al disco numero 11…

“L’altro giorno stavo parlando con Richard delle cose che potremmo inserire“, ha detto. “C’è sempre il prossimo disco da aspettare con ansia, ed è una posizione fantastica in cui trovarsi: quando hai persone che ti ascoltano e senti che ci tengono. È facile tenere a qualcosa, ma se nessun altro lo fa allora è piuttosto difficile! Deve sempre essere qualcosa che rientra nell’universo dei Suede. Non so ancora bene dove andremo a finire, ma so che sarà fantastico“.