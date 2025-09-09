Il mese scorso Tom Smith, frontman degli Editors, ha annunciato il suo primo LP solista, “There’s Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light”, in uscita il prossimo 5 dicembre via PIAS.
Prodotto da Iain Archer, il suo esordio solista è un lavoro intimo, nato dal desiderio di tornare all’essenza della scrittura: voce, chitarra, pianoforte.
Il concerto sarà una grande occasione per ascoltare alcuni dei suoi nuovi brani, oltre a pezzi dal repertorio degli Editors.
L’unico appuntamento con lui è previsto per venerdì 14 novembre al Teatro Regio di Parma all’interno del Barezzi Festival.
I biglietti per il live-show del musicista inglese, che costano 33 € + d.p., sono già disponibili su ‘Postoriservato.it‘.