Credit: Press

Il mese scorso Tom Smith, frontman degli Editors, ha annunciato il suo primo LP solista, “There’s Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light”, in uscita il prossimo 5 dicembre via PIAS.

Prodotto da Iain Archer, il suo esordio solista è un lavoro intimo, nato dal desiderio di tornare all’essenza della scrittura: voce, chitarra, pianoforte.

Il concerto sarà una grande occasione per ascoltare alcuni dei suoi nuovi brani, oltre a pezzi dal repertorio degli Editors.

L’unico appuntamento con lui è previsto per venerdì 14 novembre al Teatro Regio di Parma all’interno del Barezzi Festival.

I biglietti per il live-show del musicista inglese, che costano 33 € + d.p., sono già disponibili su ‘Postoriservato.it‘.