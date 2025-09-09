Credit: press

Arrivano in Italia i dEUS con un nuovo appuntamento nel nostro Paese domenica 29 marzo 2026 ai Magazzini Generali di Milano, in cui eseguiranno i brani dei primi due dischi “Worst Case Scenario” e “In a Bar, Under the Sea”.

Biglietti QUI.

Nel 1994 e nel 1996, in rapida successione, i dEUS pubblicano due album rivoluzionari (“Worst Case Scenario” e “In a Bar, Under the Sea”) che cambieranno radicalmente la loro vita e quella di migliaia di fan. Ora, la band rock più influente del Belgio torna alle origini con un nuovo emozionante tour dedicato ai primi anni della band, quando il loro eclettico mix di rock, jazz e suoni sperimentali ha sconvolto la scena musicale europea. Non necessariamente suonato dall’inizio alla fine, ma con tutti i brani di successo e quelli mai suonati prima, questo non è solo un viaggio nostalgico, ma un risveglio di due dischi che suoneranno urgenti e attuali come non mai. Si tratta di un set generoso che include solo brani tratti da entrambi gli album in date limitate in alcune città europee selezionate. I dEUS ci invitano a un’esperienza musicale unica, imperdibile per i fan di lunga data e una rivelazione per i nuovi ascoltatori.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 11 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.