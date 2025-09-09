Lo scorso giugno, via Fire Records, i Tropical Fuck Storm hanno pubblicato il loro quarto LP, “Fairyland Codex”.

La band noise-rock di Melbourne lo sta presentando in giro per il mondo e a luglio è passata anche dagli Stati Uniti: durante la loro tappa a Seattle si sono fermati anche alla KEXP per suonare quattro brani, ospiti del DJ Troy Nelson.

Qui sotto potete vedere la loro performance completa che comprende “Braindrops”, “Irukanji Syndrome”, “Bloodsport” e “You Let My Tyres Down” ed è stata condivisa pochi giorni fa dall’emittente statunitense.