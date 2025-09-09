Credit: Spence Kelly

Dopo ben quindici anni con la Merge Records, The Mountain Goats passano alla Cadmean Dawn Records, label di loro proprietà, e annunciano il loro ventitreesimo LP, “Through This Fire Across From Peter Balkan“, in arrivo il prossimo 7 novembre a distanza di due anni esatti dal precedente, “Jenny From Thebes“.

Il disco viene descritto come un “musical completo” e vede la partecipazione di Tommy Stinson dei Replacements, dell’arpista Mikaela Davis e del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda.

Ispirandosi alla formulazione criptica del titolo, “Through This Fire Across From Peter Balkan” racconta la storia di un piccolo equipaggio naufragato su un’isola deserta, dove i tre sopravvissuti – un narratore senza nome, il capitano Peter Balkan e Adam – sono tormentati dalla diminuzione delle risorse e da visioni apocalittiche. Sono racconti di sopravvivenza e desolazione, brutalità e tenerezza, saggezza conquistata a fatica e grande compassione, dettagli romanzeschi e cori urlati e senza parole che trascendono il linguaggio.

Il frontman John Darnielle spiega:

C’erano sedici uomini su un peschereccio, ma solo tre sono sopravvissuti alla tempesta e uno di loro è scomparso e si presume sia morto. Rimango solo io e Peter Balkan, la cui salute sta peggiorando mentre le sue visioni apocalittiche si dissolvono nella schiuma sulla riva. Abbiamo registrato questo album a gennaio ai Dreamland Studios. Matt Douglas lo ha prodotto; Ben Loughran, che conoscete dai tour, ha suonato il sintetizzatore con Matt come complice; quella all’arpa è Mikaela Davis; la voce nelle armonie del bridge che sembra quella di Lin-Manuel Miranda è proprio Lin-Manuel Miranda, che ha seguito la storia di Peter Balkan dalle prime bozze fino alla sua realizzazione.

Il nuovo singolo si chiama “Armies Of The Lord” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Through This Fire Across From Peter Balkan” Tracklist:

1. Overture

2. Fishing Boat

3. Cold At Night

4. Dawn Of Revelation

5. Your Bandage

6. Peru

7. Through This Fire

8. Rocks In My Pockets

9. Armies Of The Lord

10. Your Glow

11. The Lady From Shanghai 2

12. Broken To Begin With