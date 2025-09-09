Credit: press

Dopo due album strumentali sperimentali, Hilary Woods torna con il suo nuovo LP “Night CRIÚ“, in uscita il 31 ottobre per Sacred Bones Records, alla forma canzone e, soprattutto, alla sua voce. Con canzoni incentrate su di lei, l’intimo ecosistema di “Night CRIÚ”, composto da sette brani, utilizza strati di armonie vocali e testi come modi per rientrare nel corpo, sradicare vecchi schemi e rendere conscio l’inconscio.

Incorporando la sua pratica cinematografica analogica e ispirandosi ai legami inespressi che ci uniscono agli altri, il video di “Endgames”, primo assaggio, è stato realizzato dalla stessa Woods. Il video è stato realizzato assemblando le sue riprese in 16 mm e super 8 elaborate a mano in camera oscura, combinate con filmati d’archivio, filmati amatoriali, fotografie di profilo di Joshua Wright e disegni di Hilary su pellicola celluloide.

In “Night CRIÚ”, fili sonori alla deriva richiamano alla mente le crepe, i margini, l’azione dimenticata e i personaggi dormienti che affiorano di notte, in attesa di essere recuperati e integrati alla luce del giorno. Cerimonia di luci e ombre, “Night CRIÚ” è, come ci dicono le note stampa, un disco che si ribella alla monocultura opprimente, rivendicando e piangendo allo stesso tempo l’innocenza perduta, e cercando di integrare le parti perdute e frammentate del tutto.

Nonostante la sua essenzialità, ogni brano di “Night CRIÚ” respira una profondità di sentimenti tipica delle composizioni di Woods e, fedele alla sua arte, è sempre presente la ricerca di nuove possibilità e direzioni, espressa in modo particolarmente intenso nella sua scrittura per banda musicale e coro di bambini.

Ispirata e stimolata da molte influenze, tra cui aspetti del cinema ceco e italiano degli esordi, la rinascita della lingua indigena, una storia personale di partecipazione a processioni e parate, la musica antica, la gioia della danza, l’immediatezza del suono e la difesa collettiva di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e all’oppressione, “Night CRIÚ” è stato registrato tra la costa occidentale dell’Irlanda, Dublino, Londra, la Lettonia e Richmond, in Virginia, tra il 2023 e il gennaio 2025.

Per Woods “Ogni disco è un salvagente, una zattera, un’istantanea, un segno sulla sabbia, una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere“.

