La band irlandese alt-rock / shoegaze dei The Altered Hours torna con il suo nuovo singolo “Turn Away”. Il brano è l’ultimo assaggio del tanto atteso terzo album della band, che arriverà il 7 novembre.

Si tratta, a quanto ci dicono le note stampa, di un lavoro audace e magnetico che cattura davvero l’immediatezza grezza e l’alchimia sonora che hanno reso gli Altered Hours una delle band underground più amate d’Irlanda.

La nuova anticipazione è appunto “Turn Away” che si dimostra tagliente come un rasoio, eppure dotata di un fascino pop innegabile, con queste voci che si cercano e si rincorrono e una melodia limpida che emerge anche in questi frangenti così estremi.

“Per me, questo brano cattura davvero molto di ciò che vogliamo ottenere con questo album dal punto di vista sonoro“, dice il cantante/chitarrista Cathal MacGabhann a proposito di “Turn Away”. “Volevamo che la voce risaltasse davvero, per essere onesti con l’ascoltatore e non nascondere alcuna personalità. Abbiamo registrato questo brano in due take e ci siamo semplicemente affidati a ciò che siamo come band“.

“Avevo in mente una scena simile a quella di un film“, dice Cathal. “Qualcuno aspetta in una strada poco illuminata della città che arrivi il suo appuntamento. E mentre aspetta, tutti questi dubbi, speranze e pensieri fugaci gli attraversano la mente. Abbiamo scritto il testo in una sola seduta basandoci su quell’immagine e l’idea completa è sbocciata molto rapidamente“.

Dopo i precedenti singoli “All Amnesia” e “Lay There With You”, questo nuovo brano mette ulteriormente in mostra il sound in evoluzione della band, che bilancia l’atmosfera shoegaze con la grinta del garage rock, trasmessa con quel tipo di potenza emotiva senza filtri per cui sono stati a lungo celebrati.

