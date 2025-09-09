Credit: Press

Gli Easy Heart sono Marcello Tarantino (voce, chitarra, drum-machine, synth) e Alberto Roncaglia (basso).

Al loro attivo hanno solo un 7″, “Coi Lego”, uscito nel 2023, contenente quattro brani registrati e prodotti alla Falegnameria Recording Studio di Pegognaga (MN).

Lo scorso marzo, invece, il duo ha pubblicato, via La Barberia Records, un omonimo EP e ora, proprio dal loro lavoro più recente siamo orgogliosi di presentare in esclusiva il video del loro nuovo singolo, “Ti Rincorro”.

La press-release ci dice:

Easy Heart sono malinconia pop. Luce che scalda le pareti di una casa vuota. Parole scritte su cartoline ritrovate dentro cassetti aperti.

Cantano in italiano e ci regalano momenti sincera emozione con quelle loro ottime melodie dipinte con chitarra, basso e drum-machine: chiudiamo gli occhi per un momento, godiamo della forza del tappeto sonoro noisy e lasciamoci trasportare dalla loro musica verso un mondo di sogno fatto di totale purezza.

Easy Heart: Spotify | Instagram