“When Will They Ever Learn?: A Story of U.S. Folk Music 1963-1969”, poderoso cofanetto di quattro CD curato dalla Strawberry (ramo della Cherry Red Records specializzato negli anni ’60 e ’70), non si limita a fare ordine tra brani più o meno noti, ma ci spalanca un vero e proprio mondo sonoro tutto da riscoprire. La bellezza di cento tracce per ricostruire un’epopea: quella del folk statunitense negli anni del suo massimo splendore, tra fermenti culturali, istanze di protesta e la trasformazione radicale di un linguaggio musicale destinato a influenzare le generazioni a venire.

Per comprendere l’impatto dei brani inclusi in questa raccolta bisogna fare un lungo viaggio indietro nel tempo. Alla fine degli anni ’50, un pezzo apparentemente anacronistico come la murder ballad “Tom Dooley” riregistrata dal Kingston Trio scalò le classifiche, riaccendendo così l’interesse del grande pubblico a stelle e strisce per la tradizione folk. Fu un punto di svolta: improvvisamente, musica che odorava di radici e tradizione contadina trovava spazio nei jukebox e nelle radio. Pete Seeger fungeva da ponte tra il vecchio e il nuovo, mentre interpreti urbani come Dave Van Ronk e Eric Von Schmidt dimostravano che anche nelle caotiche città americane potevano germogliare i semi del blues e del folk.

Nel 1963, anno da cui parte il viaggio di “When Will They Ever Learn?”, l’esperienza del Kingston Trio era già bella che superata. A incarnare il nuovo spirito vi erano artisti come Peter, Paul and Mary, capaci di dare voce al movimento per i diritti civili portando in classifica le canzoni di un ancora sconosciuto Bob Dylan. Intorno a loro si muoveva un brulicare di talenti: da Tom Paxton a Phil Ochs, passando ancora per Judy Collins a Eric Andersen. Il folk non era più un fenomeno di nicchia, ma terreno fertile di sperimentazione e impegno politico.

La raccolta della Cherry Red fotografa la progressiva metamorfosi del folk: dalle atmosfere acustiche, intime e scarne, alle contaminazioni elettriche che scandalizzarono i puristi ma aprirono nuove vie creative. Il passaggio è netto: basti pensare alla svolta di Dylan a Newport nel 1965 o al lavoro di gruppi come Byrds, The Mamas & The Papas e Lovin’ Spoonful, che spinsero il folk verso il rock e la psichedelia. Allo stesso tempo, artisti come Tim Hardin, Tim Buckley e Richie Havens ridefinivano il cantautorato intrecciandolo con soul, jazz e sperimentazioni vocali.

Voci femminili come quelle di Odetta, Malvina Reynolds, Karen Dalton, Hedy West e Bonnie Dobson trovano ampio spazio nel cofanetto, a testimonianza di quanto il folk sia stato un crocevia di sensibilità e prospettive diverse. Non mancano, naturalmente, i brani a tema pacifista, dalla celebre “Blowin’ in the Wind” alle struggenti visioni apocalittiche di “Morning Dew”, canzone simbolo dell’angoscia nucleare.

“When Will They Ever Learn?” non è soltanto un archivio, ma un’esperienza immersiva che racconta come il folk statunitense sia passato dall’essere “musica delle radici” a farsi cassa di risonanza di un’intera stagione di cambiamento sociale e culturale. È un percorso lastricato di grandi firme – Bob Dylan, Paul Simon, Johnny Cash, Nico… – e nomi cancellati dallo scorrere dei decenni. Il risultato complessivo? Una mappa sonora complessa e affascinante.

Per chi vuole assaggiare la ricchezza del box set, ecco per voi una selezione di dieci fra classici intramontabili e scoperte sorprendenti:

THE JOURNEYMEN

All The Pretty Little Horses

Questa canzone dei Journeymen è una ballad folk intrisa di dolcezza, resa unica dagli arpeggi delicati di chitarra acustica e dalle armonie vocali soffuse. Il trio, nato nel 1961 a New York dall’incontro tra John Phillips, Scott McKenzie e Dick Weissman, seppe fondere tradizione e raffinatezza compositiva. Nel brano si percepisce il loro tocco intimo e contemplativo, capace di esaltare la purezza della melodia popolare.

SIMON & GARFUNKEL

Last Night I Had The Strangest Dream

Si tratta di un brano pacifista scritto da Ed McCurdy all’alba della guerra di Corea, divenuto in seguito un inno grazie a Pete Seeger e ad altre interpretazioni celebri di artisti come Joan Baez e i Kingston Trio. Simon & Garfunkel lo includono nel loro album d’esordio, sfortunatissimo dal punto di vista commerciale, accanto all’immortale “The Sound of Silence”. Con il suo banjo in primo piano e le inflessioni country-blues, “Last Night I Had The Strangest Dream” richiama il cuore del folk americano. La dolcezza ipnotica della melodia, simile a una ninna nanna popolare, amplifica la forza del messaggio contro la guerra.

THE JIM KWESKIN JUG BAND

Minglewood

Il pezzo affonda le sue putride radici più nel blues che nel folk tradizionale, restituendoci l’energia cruda delle antiche jug band. Con una strumentazione variopinta ma a suo modo sgangherata – chitarra, banjo, mandolino… – la band crea un caos melodico irresistibile. L’assolo di violino emerge come momento di grande intensità, sottolineando la raffinatezza musicale dietro la spensierata atmosfera da baraccone.

PETE SEEGER

The Bells Of Rhymney

In questa intensa versione dal vivo di “The Bells of Rhymney”, Pete Seeger ci restituisce tutta la forza evocativa dei versi del poeta gallese Idris Davies che, nel suo testo originale, denunciava le inaccettabili condizioni di vita dei minatori della Gran Bretagna. Con voce profonda e vibrante, l’artista statunitense trasmette pathos e intimità, lasciando che il canto risuoni come un lamento collettivo. L’essenzialità dell’interpretazione amplifica la potenza del messaggio, unendo tradizione folk e impegno sociale. È la testimonianza forte di un Seeger capace di trasformare ogni parola in un atto di memoria e resistenza. Non a caso si tratta di una leggenda.

FRED NEIL

The Water Is Wide

Si tratta di una ballad molto soft, estremamente malinconica, con atmosfere che trasmettono desolazione ma anche uno strano senso di calore, reso particolarmente intenso dalla bellissima voce baritonale di Fred Neil, un artista schivo e riservato che a metà anni ’70 si ritirò dalla musica per dedicarsi alla salvaguardia dei delfini.

BOZ SCAGGS

Baby Let Me Follow You Down

Un curioso tassello nella carriera di Boz Scaggs. “Baby Let Me Follow You Down” arriva dal suo primissimo periodo folk-blues, ben lontano dalle atmosfere patinate del super-classico “Silk Degrees”. Il brano, preso in prestito dal repertorio di Bob Dylan (che a sua volta lo aveva imparato da Eric Von Schmidt), rivela un giovane Scaggs ancora immerso nel linguaggio acustico della tradizione. Nel brano c’è più entusiasmo che originalità, ma resta comunque un documento preziosissimo. Una testimonianza vibrante di un artista in divenire.

NORMA TANEGA

Walkin’ My Cat Named Dog

La frizzantissima “Walkin’ My Cat Named Dog” mescola pop elettrico, influssi soul e un tocco di psichedelia. La canzone divenne un grande successo ma rimase l’unica hit nella carriera di Norma Tanega. Una one-hit wonder di qualità.

GORDON LIGHTFOOT

For Lovin’ Me

Una delle prime canzoni del cantautore canadese Gordon Lightfoot, figura centrale del folk nordamericano degli anni ’60. Il brano in questione, caratterizzato da influssi country e da fitti intrecci di arpeggi di chitarra acustica, fece fortuna grazie a una versione firmata Peter, Paul & Mary.

THE YOUNGBLOODS

Get Together

Un vero e proprio inno generazionale degli anni ’60, anche se conquistò il successo commerciale solo sul finire del decennio dopo essere stato utilizzato in uno spot pubblicitario. Un classico della stagione hippie che i più “giovani” ricorderanno per un fatto particolare: all’inizio di “Territorial Pissings” dei Nirvana è possibile ascoltare una versione stonatissima del ritornello di “Get Together” intonata dal bassista Krist Novoselic.

H.P. LOVECRAFT

Spin, Spin, Spin

“Spin, Spin, Spin” rappresenta un perfetto esempio della capacità degli H.P. Lovecraft di reinterpretare materiale folk in chiave psichedelica. Il brano, originariamente composto dal cantautore Terry Callier, viene trasformato dalla band di Chicago in un trip lisergico a colpi di armonie oniriche e atmosfere sognanti.