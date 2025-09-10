Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, gli A Toys Orchestra si confermano tra le realtà più longeve e raffinate del panorama rock italiano contemporaneo. Originari di Agropoli, in Campania, e attivi sin dall’esordio discografico con “Job” (2001), la band ha saputo costruire nel tempo un percorso coerente e personale, distinguendosi per uno stile capace di fondere sensibilità melodica e ricerca sonora. Dopo centinaia di concerti in Italia e all’estero e un’intensa attività parallela nel mondo del cinema e della televisione – con musiche originali per film, documentari e serie – gli A Toys Orchestra tornano con una raccolta preziosa che guarda al passato con uno sguardo intimo e affettuoso.

Credit: Press

“Home Recordings: Demos, Outtakes & Covers 2003 – 2023” non è un semplice greatest hits, ma una finestra sull’anima artigianale e nascosta della band. L’album raccoglie vent’anni di registrazioni casalinghe, versioni alternative, brani rimasti fuori dai dischi ufficiali e cover scelte con cura. È un viaggio nel laboratorio creativo del gruppo, che permette di cogliere le sfumature più spontanee del loro processo compositivo. Tra take imperfette e intuizioni luminose, emerge la fragilità autentica di una band che ha sempre scelto di mettere la scrittura e l’espressività al centro del proprio percorso.

Alcuni dei brani inediti presenti nel disco mostrano un’evoluzione del loro linguaggio musicale, in cui un blues-rock costruito su chitarre e piano Rhodes si fa più articolato e stratificato. Grazie all’inserimento di cori e fiati, la loro scrittura si apre a influssi soul, gospel e R&B, in una visione sonora geometrica ma vibrante, che conferma l’attitudine internazionale del gruppo. È anche grazie a questa versatilità che gli A Toys Orchestra hanno conquistato un pubblico affezionato anche oltre i confini italiani, mantenendo nel tempo una coerenza stilistica che li rende una delle voci più autorevoli del rock indipendente nostrano.