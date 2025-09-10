Gli Everything But the Girl hanno annunciato un greatest hits intitolato “The Best of Everything But the Girl“. In uscita il 14 novembre per Buzzin’ Fly/Chrysalis, l’album contiene 16 brani che ripercorrono la loro carriera ultracinquantennale, da “Night and Day” a “Fuse”.

Masterizzato agli Abbey Road Studios da Miles Showell, l’album è inciso su doppio vinile per un’elevata qualità audio e viene fornito con una copertina apribile e un libretto contenente tutti i testi e i crediti completi. Disponibile anche su CD con un libretto di 16 pagine.

Nel comunicato stampa, Tracey Thorn dice della scaletta: “Ci sono sempre piaciuti gli album che avevano un lato veloce e uno lento, quindi abbiamo pensato di iniziare con i brani più energici e concludere con le ballate“.

Ben Watt aggiunge: “In questo modo l’album scorre a ritroso nel tempo. Ti dà la sensazione di tornare dai club alla camera in affitto, un viaggio che per noi è molto reale. E alla fine, abbiniamo il presente (Run a Red Light) a come abbiamo iniziato (Night and Day)“.

Tracklist:



1 Missing [Todd Terry Remix]

2 Nothing Left to Lose

3 Tracey in My Room [Lazy Dog Bootleg Vocal Mix]

4 Walking Wounded

5 Single

6 Corcovado

7 Before Today

8 No Difference

9 Driving

10 Each and Every One

11 Rollercoaster

12 I Don’t Want to Talk About It

13 The Only Living Boy in New York

14 Cross My Heart

15 Run a Red Light

16 Night and Day