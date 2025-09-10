Gli Everything But the Girl hanno annunciato un greatest hits intitolato “The Best of Everything But the Girl“. In uscita il 14 novembre per Buzzin’ Fly/Chrysalis, l’album contiene 16 brani che ripercorrono la loro carriera ultracinquantennale, da “Night and Day” a “Fuse”.
Masterizzato agli Abbey Road Studios da Miles Showell, l’album è inciso su doppio vinile per un’elevata qualità audio e viene fornito con una copertina apribile e un libretto contenente tutti i testi e i crediti completi. Disponibile anche su CD con un libretto di 16 pagine.
Nel comunicato stampa, Tracey Thorn dice della scaletta: “Ci sono sempre piaciuti gli album che avevano un lato veloce e uno lento, quindi abbiamo pensato di iniziare con i brani più energici e concludere con le ballate“.
Ben Watt aggiunge: “In questo modo l’album scorre a ritroso nel tempo. Ti dà la sensazione di tornare dai club alla camera in affitto, un viaggio che per noi è molto reale. E alla fine, abbiniamo il presente (Run a Red Light) a come abbiamo iniziato (Night and Day)“.
Tracklist:
1 Missing [Todd Terry Remix]
2 Nothing Left to Lose
3 Tracey in My Room [Lazy Dog Bootleg Vocal Mix]
4 Walking Wounded
5 Single
6 Corcovado
7 Before Today
8 No Difference
9 Driving
10 Each and Every One
11 Rollercoaster
12 I Don’t Want to Talk About It
13 The Only Living Boy in New York
14 Cross My Heart
15 Run a Red Light
16 Night and Day