Juliana Hatfield ha annunciato un nuovo album, “Lightning Might Strike“, che uscirà il 12 dicembre per American Laundromat. Lo ha prodotto lei stessa, suonando anche la maggior parte degli strumenti, con il batterista Chris Anzalone e il bassista Ed Valauskas.

“È stato un periodo difficile per me quando ho iniziato a lavorare a questo album“, racconta Juliana. “Mi ero appena trasferita dall’appartamento in città dove avevo vissuto per vent’anni a una casa in una cittadina più rurale a due ore di distanza, dove non conoscevo nessuno, quando è morto uno dei miei migliori amici, poi è morto il mio cane e infine a mia madre è stato diagnosticato un cancro all’esofago. Sono stata piuttosto depressa per un anno intero, mi sentivo persa e molto sola. Pensavo al destino e alle circostanze e a come ero finita dove mi trovavo“.

Il primo singolo dell’album, da cui prende il titolo, è “Scratchers”:

Tracklist:

