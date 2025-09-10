Doveva esservi un certo pluralismo anche senza l’internet 2.0, se nel 2000 ho scovato questa misconosciuta band guardando MTV. A giudicare dalla popolarità venticinque anni dopo, però, sembra che la ricordi solo io. Poco male: è un onore.

I Last Days of April si erano formati a Stoccolma nel 1996 ed avevano all’attivo due album: l’omonimo del 1997, un tardo post-hardcore, e “Rainmaker” (1998), sintesi più morbida che conduce per tappe al sound classico di “Angel Youth”, certamente la loro opera migliore e più compiuta. Da lì sarebbe comunque seguita una carriera ultraventennale (l’ultimo “Even the Good Days are Bad” del 2021 lo recensimmo così).

L’emo degli svedesi gioca di sintesi e mimetismo, nascondendosi da qualche parte tra il pop punk degli anni ’90 e il post-britpop orchestrale dei primi ’00. “From Here to Anywhere” si trascina stancamente, dolce e sonnambula, fino all’impennata finale e al suo barrage emotivo, poi si riacquieta e se ne torna da dove era venuta.

“Aspirins and Alcohol” è il pezzo più grintoso e radiofonico. Qua e là spuntano germogli dai semi innestati da anni di sovraesposizione al rock alternativo, con una certa preferenza per la sponda americana. “The Days I Recall Being Wonderful” sostituisce le sincopi dell’intro con un una distorsione a ripetere e scodella un’altra catatonica ballata per sconfitti. La deliziosa marcetta di “Will the Violins Be Playing?”, puntellata da contrappunti circensi, è uno dei capolavori nascosti del pop da camera di inizio millennio, e vale da sola l’ascolto di tutto l’album. Scommetto due spicci che gente come Arcade Fire e Broken Social Scene al tempo non erano ignari di questa uscita.

Il secondo lato non regge il confronto con la superba prima metà, ma la band è in stato di grazia e pure i riempitivi (“Two Hands and Ten Fingers” su tutti) scorrono elegantemente amalgamati nel flusso. La spettacolare successione di questi scipiti quadretti introversi inaugura, virtualmente, la stagione di dominio di un indie rock femmineo e tremolante che diventerà uno standard abusato. I molti, troppi amanti del frigido mainstream degli scorsi decenni (no, non basta scrivere “revival” dietro qualcosa per creare uno stile) dovrebbero decisamente dargli un ascolto.

Data di pubblicazione: 10 settembre 2000

Registrato: Gröndal Studios

Tracce: 10

Lunghezza: 46′ 43″

Etichetta: Bad Taste / Deep Elm

Produttori: Pelle Gunnerfeldt

Tracklist

1. From Here to Anywhere

2. Aspirins and Alcohol

3. The Days I Recall Being Beautiful

4. Will the Violins Be Playing?

5. Glowing Me Choking You

6. Make Friends With Time

7. Two Hands and Ten Fingers

8. Life Companion Murphy’s Law

9. Down the Aisle (with You)

10. Make Friends with Time Instrumental