credit: press

La fine della fortunata edizione 2025 di I-DAYS è ancora vicina, si sente ancora l’eco degli applausi dei 250 mila spettatori arrivati a Milano per ascoltare dal vivo gli artisti che hanno calcato i palchi dei due ippodromi milanesi e già arrivano i primi nomi protagonisti della nuova edizione: i System Of A Down con i Queens Of The Stone Age e gli Acid Bath.

Una lineup di grande impatto con alcune delle band più influenti del rock moderno per un appuntamento speciale il 6 luglio all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre QUI.

Dopo l’enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500.000 biglietti) i SOAD sono pronti per il grande ritorno in Europa.

I QOTSA tornano sul palco degli I-DAYS dopo il memorabile show del 2024. La band californiana guidata da Joshua Homme è pronta per riconfermare il suo ruolo centrale nel mondo rock internazionale con il sangue, il sudore e la spavalderia oscura e magica che solo Homme e i suoi compagni sanno evocare.

