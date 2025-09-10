What a shame! No, non è il caso di dirlo, perché la band inglese è il quintetto delle meraviglie, quello ideale per giocarsi una partita contro i migliori della categoria, quello che non ti fa rimpiangere la panchina corta, ma che anzi ti conferma quanto l’estro e la genialità possano confezionare una vittoria schiacciante. Il quarto album “Cutthroat” è una iniezione di potenza punk caotica e distruttiva, ma anche di ricerca musicale armonica e (co)ordinata. Si ribaltano le convinzioni con cognizione, in una convivenza di Yin e Yang dove si sa che gli opposti finiscono per collimare. Produzione affidata a John Congleton e Matt Colton, il primo americano ed il secondo inglese, entrambi con palmares da MVP.

Credit: Pooneh Ghana

“Cutthroat”, title track e primo singolo, ha un carattere dancy ed un beat travolgente ed orecchiabile e Charlie Steen ci tiene subito a ricordare che il carattere delle liriche sarà deciso ed irriverente, prendi quello che vuoi e quando vuoi, ma fallo (“Motherfucker, I was born to die” / “Murder Right now / Take what you want When you want“). Così come in “Cowards around” che lo stesso Charlie Steen, nelle uscite di promozione del disco, tende a sottolineare quanto il tema della traccia siano gli ipocriti ed i codardi e di quanti ce ne siano in giro – “It’s about the cowards, the cunts, the hypocrites. Let’s face it, there’s a lot of them around right now” – prendendo come esempio dai politici agli imprenditori immobiliari giusto per citarne alcuni, facendo anche dell’autoironia perché non bisogna prendersi troppo sul serio (“Cowards are politicians criminals / Cowards are gel-haired real estate agents / Cowards are people who like people like me“).

Dalle distorsioni ruvide, i sedicesimi sul rullante ed i disegni sui tom, si passa ad un suono dalle tinte fish&chips-western, in cui i ragazzi di Londra immaginano una “Quiet Life” probabilmente in un’altra vita, perché sanno che il contrario di tranquillo è agitato, inquieto, irrequieto e questi tre aggettivi potrebbero già sintetizzare la discografia degli Shame, i quali, costruendo e distruggendo, ci ricordano quanto siano abituati a tutt’altro che la pacatezza (“The world I always knew was busy streets and crowded rooms / I never thought I’d want a quiet life until I met you / But you know that I won’t go“).

Questo processo di costante trasformazione, distruzione e rigenerazione è la linea guida del disco, avviene anche in “Nothing Better”, in “Plaster”, in “Spartak”, “To and Fro”, dove l’elettronica si alterna al punk, saluta l’indie-rock d’oltreoceano per riapprodare su sonorità UK in un ritmo senza frontiere. “Lampião” è sperimentazione pura che ricorda quanto il post-punk non è altro che fusione, azzardo, coraggio ed andare a prendere lontano qualcosa che forse non lo è, come la storia di un bandito brasiliano, e cantarci brevemente in portoghese su ripetizioni di frequenze umane e sonore.

“After Party” gioca tra connessione e disconnessione, è sia ruvida che astutamente setosa, e ci prepara ad un finale piuttosto gradito. Si torna alla veemenza quasi apocalittica di “Screwdriver” e l’onda cupa, magistralmente dosata per tutto il disco, torna in “Packshot” che si affaccia con un tema che soffia su temi prog da cinema di genere.

“Axis of Evil”, traccia che chiude l’album, scomoda la figura più significativa e facilmente riconoscibile in questo immaginario composto da incubi ed abitudini della nostra contemporaneità, tra speculazioni, eccessivo benessere e malessere, l’Internet e i disagi personali e collettivi, tra speranze e necessarie paure, brutalità, durezza. L’uomo, nella sua doppia natura, attribuisce il valore a seconda di quanto è disposto a pagare e nelle tentazioni e debolezze quotidiane nessuno lo sa meglio di lui (“You give yourself away / ‘Cause you believe value is equal to what you pay / Because nobody knows better than you“).

Disco audace e dall’elevato valore musicale, tenacia ed intelligenza espositiva, sessione ritmica eccellente, basso e batteria danzano tra le tenebre come due angioletti, chitarre e voce emozionanti. A voi l’ardua sentenza.