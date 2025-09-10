Bristol, città che inevitabilmente evoca ritmi trip hop, battuta morbida e mondo ovatatto. Proprio da questa città arrivano i Night Swimming e crediamo proprio non sia un caso che il loro approcio sia delicato, con ritmi compassati (ma la batteria è in evidenza, un cuore che non smette di battere e dare vita al brano), prediligendo ombre più che luci.
“Second Place” è seduzione in musica, è carezza delicata e suggestiva e che ci sia anche il nome di Simon Scott degli Slowdive tra chi ha lavorato sul brano non mi sorprende, vista la grande attenzione ai suoni e al ritmo.
Una specie di dream-pop/trip hop, potremmo definirlo così, gestito benissimo. Un sogno ad occhi aperti.
