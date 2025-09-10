I Villanelle hanno pubblicato il loro primo singolo “Hinge”.

Il trio britannico – composto dal frontman Gene Gallagher (figlio di Liam), dal chitarrista Ben Taylor e dal bassista Jack Schiavo – ha condiviso il brano dal taglio grunge, primo assaggio dal prossimo EP.

A quanto sembra i ragazzi si dicono ispirati da Black Sabbath, dei Nirvana e dei Deftones e dall’ansia delirante di una brutta sbornia. Gallagher, chiacchirando con NME, ha descritto il brano come “un vero e proprio gancio destro. È il mio tono preferito in assoluto: accordi davvero martellanti e fottutamente distorti. Tutte le mie canzoni preferite sono così, molto punk rock. È semplicemente una canzone aggressiva. Voglio che suoni come un tripudio di follia. Il testo è fottutamente ansioso“.

Schiavo ha aggiunto: “Per coincidenza, è la prima canzone che abbiamo scritto ed è anche un pugno in faccia, che è esattamente ciò che si vuole trasmettere con una prima canzone. Ha un certo mordente. È abrasiva, ma in modo davvero fantastico“.

Taylor ha aggiunto in un comunicato stampa: “Hinge è semplice e piena di energia. Chiunque può suonarla, ma nessuno può suonarla come noi“.

