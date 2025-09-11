I Dears annunciano il loro nono album in studio, “Life Is Beautiful! Life Is Beautiful! Life Is Beautiful!“, in uscita il 7 novembre 2025 per Next Door Records.

Riguardo all’album, il cantante/chitarrista Murray Lightburn dice: “Ricordo quando ho capito cosa stavo scrivendo. È stato subito dopo aver suonato in una serie di concerti per celebrare il ventesimo anniversario di No Cities Left. Ero sul palco circondato da musicisti meravigliosi, suonando canzoni che avevo scritto quando avevo vent’anni. I miei figli e mia madre erano seduti nella balconata del teatro. Natalia era proprio alla mia destra. Ho detto al pubblico che a volte la vita è dura, ma che è comunque bella. Ho chiesto al pubblico di ripeterlo con me tre volte: un mantra, un desiderio, un’affermazione. La vita è dura. Affrontiamo sfide continuamente. Nei momenti più bui potremmo pensare che le cose non miglioreranno mai. Ma se riusciamo a superare le difficoltà, scopriamo ciò che pensavamo fosse impossibile: che potremmo sorridere di nuovo, forse persino ridere. Sentiamo vicini i nostri cari. Scopriamo quanto possiamo essere forti. Le canzoni di questo disco sono per tutti e per chiunque. Sono pensate per essere di sostegno“.

Dopo il recente singolo “Babe, We’ll Find A Way“, i The Dears condividono il brano dell’album “Tears Of A Nation”, accompagnato da un video diretto da Kevin Drew (Broken Social Scene). “La battaglia collettiva attraverso il rumore è rumore in sé”, dice Lightburn. “C’è la decisione di impegnarsi o di andare da soli. Di essere parte delle grida collettive o di piangere da soli. La domanda qui è: quale approccio è quello giusto? Quale strada ci porterà attraverso il rumore?“

Tracklist:



1 Gotta Get My Head Right

2 Babe, We’ll Find A Way

3 Doom Pays

4 Deep In My Heart

5 This Is How We Make Our Dreams Come True

6 Dead Contacts

7 Our Life

8 Tears Of A Nation

9 Tomorrow & Tomorrow

10 Life Is Beautiful!

11 Don’t Go