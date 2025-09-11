credit: Yagub Allahverdiyev

Gli Archive, il collettivo unico, enigmatico e acclamato formatosi a Croydon, nel sud di Londra, nel 1994, ha annunciato oggi i dettagli del suo tredicesimo album in studio, “Glass Minds“, che uscirà venerdì 27 febbraio 2026 per l’etichetta Dangervisit della band tramite [PIAS].

“Glass Minds” è il seguito del triplo album della band del 2022, “Call to Arms & Angels”, che ha raggiunto la Top 10 in diversi Paesi europei e li ha visti protagonisti dei concerti più importanti della loro carriera, culminati con lo show alla Paris Accor Arena davanti a 15.000 spettatori nel novembre 2023.

Prodotto dagli Archive insieme al collaboratore di lunga data Jerome Devoise e registrato ai Metway Studios di Brighton e agli Angel Studios di Londra, l’album segna una potente evoluzione nel percorso trentennale della band.

Parlando di “Look At Us”, il primo singolo estratto dall’album, un brano che vede la band al massimo della sua energia e potenza, con un riff di chitarra insistente che lo attraversa, il leader della band Darius Keeler ha dichiarato: “Look At Us” è semplicemente una bomba! Con un testo inquietante, che interpreto come una riflessione sul mondo davvero distorto in cui viviamo, penso che sia uno dei nostri migliori singoli fino ad oggi“.

Il brano è accompagnato da un video visivamente sbalorditivo diretto da Maxim Kelly, che ha dichiarato: “Il video è un’opera in stile southern gothic progettata per sembrare il più autentica possibile attraverso una cinematografia in bianco e nero in stile documentario. Poiché la canzone esplora le bugie e l’inganno, volevo che il mezzo stesso incarnasse questo tema, facendo sì che gli spettatori si fidassero del linguaggio visivo familiare della fotografia documentaria, creando un meta-commento sull’inganno in cui il mezzo diventa letteralmente il messaggio“.

Tracklist:



Broken Bits

Glass Minds

Patterns

Look At Us

When You’re This Down

So Far From Losing You

Wake Up Strange

City Walls

The Love The Light

Shine Out Power

Heads Are Gonna Roll

Where I Am