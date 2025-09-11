Dopo la buon accoglienza riservata al loro album di debutto “Come and See“, il quintetto irlandese dei Gurriers torna alla ribalta con “Erasure”, un inno post-punk provocatorio e caotico.
Presentato in anteprima su BBC Radio 6 Music, “Erasure” offre un muro di suono che colpisce in modo diretto. Prodotto ancora una volta da Alex Greaves e mixato da Pelle Gunnerfeldt (Viagra Boys, The Hives), il brano porta il sound dei Gurriers in un territorio più profondo e oscuro.
“‘Erasure’ è un caotico mix di generi, un grido incrollabile nel vuoto di fronte all’imperialismo e alla tirannia“, dice il frontman Dan Hoff.