Cinquanta minuti sospesi nel vuoto, trastullandosi all’idea di lasciarsi andare oppure di rimanere così, a mezz’aria, senza peso, leggeri come ansie passeggere col senno di poi.

Accettare il male e il mistero come parte dell’essere, curve e salite come momenti salienti, cercare di venire a capo del tempo che passa e che lascia, e della polvere e dei rami e delle forze che rinsecchiscono.

Accettare lo sbiadire dei sorrisi e il rivampare improvviso delle passioni, abbracciare il surreale.

Angelo Badalamenti cercava di mettere in musica ciò che David Lynch gli narrava, questa stramba opera chiamata “Twin Peaks”, ma andò molto oltre.

Riuscì a mettere sul pentagramma un orizzonte umido e umorale, destinato all’immortalità generazionale; riuscì a comporre il disco dreamy definitivo, utilizzando gli strumenti più semplici e comprensibili a disposizione; riuscì a creare un alfabeto nuovo – in questo, proprio come Lynch ne creò uno con le immagini e la sceneggiatura.

La colonna sonora di “Twin Peaks” ha il rarissimo dono di vivere molto al di là della pellicola che accompagna e per la quale fu concepita, e significa molto oltre quella: è un minimo comune denominatore emotivo, poco importa se scoperto o tramandato.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 11 settembre 1990

Genere: Jazz, ambient, dream pop

Lunghezza: 49:47

Label: Warner Bros.

Produttori: Angelo Badalamenti, David Lynch

