Continua la marcia di avvicinamento di Richard Frenneaux a quello che, crediamo, sarà il suo prossimo album.

Il nuovo singolo dell’ex leader dei Red Light Company si chiama “Cowardly Moon” ed è un mid-tempo suggestivo e ricco di fascino.

Andamento compassato, basato su un lavoro molto intrigante di collaborazione tra synth avvolgenti e scintillanti e la voce di Richard che gioca a rincorrersi, come se ci fossero tanti echi che si espandono.

Ancora una volt ala versatilità di un artista che dimostra la sua bravura.

