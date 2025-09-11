credit: press

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, le Cords sono una delle nuove band indiepop più brillanti della Scozia. Le sorelle Eva e Grace Tedeschi, hanno scoperto di amare la musica indie degli anni ’80 e ’90 alla follia e così hanno formato una band, solo loro due, con Grace alla batteria ed Eva alla chitarra, e le canzoni hanno iniziato a fluire.

Con solo una cassetta e un singolo flexi pubblicati finora (entrambi esauriti in poche ore), Eva e Grace hanno affinato le loro capacità suonando in una serie di concerti con alcuni dei più grandi nomi del pop scozzese. Il loro primo concerto è stato con i Vaselines e da allora hanno suonato con Camera Obscura, Belle and Sebastian, BMX Bandits e altri, condividendo il palco anche con la nuova generazione di star indiepop: The Umbrellas, Chime School, Lightheaded.

Il loro esordio omonimo è atteso il 26 settembre e ora ecco l’ultima anticipazione, ovvero la dolcissima ballata “When You Say Goodbye”, che ci mostra un lato più tenero e romantico delle fanciulle…roba da lacrimoni, ve lo assicuriamo…

