Esce il prossimo 3 ottobre “Pitchfork Libra” il secondo atteso album degli Erotic Secrets Of Pompeii che continuano la loro evoluzione musicale dopo il bell’esordio “Mondo Maleficum” suonato dal vivo in un lungo tour italiano nel 2024. Torneranno anche questa volta nel nostro paese con due date (ARCI Bellezza di Milano il 30 ottobre e Bronson a Ravenna il primo novembre, biglietti QUI) e per ingannare l’attesa abbiamo contattato la band per farci raccontare qualcosa di più sulla genesi del nuovo disco.

Ciao ragazzi come state? Vi va di raccontarci quali sono le principali differenze tra le sessioni di registrazione del vostro primo album “Mondo Maleficum” e “Pitchfork Libra”?

L’approccio al nostro primo album “Mondo Maleficum” è stato molto diverso rispetto a “Pitchfork Libra”. “Mondo” conteneva tutte le canzoni che abbiamo composto nel primissimo periodo e poi ritenuto adatte ad essere pubblicate e alcune scritte durante le registrazioni, più che altro stavamo ancora cercando di definire la nostra identità come band. Il nuovo è una sorta di concept album ispirato da Jack Parsons (ingegnere americano del ventesimo secolo specializzato nel campo della missilistica e appassionato di riti magici) e le sue pratiche occulte.

Una delle più grandi differenze è stato il modo in cui abbiamo registrato. Le parti principali di ciascun brano sono state immortalate in presa diretta mentre stavamo suonando insieme dal vivo, per dare al disco un feeling d’immediatezza e di selvaggia energia. Molte delle tracce vocali sono prese direttamente da quelle sessioni di registrazione, che catturavano quell’atmosfera viscerale.

Abbiamo registrato in due sessioni distinte – la prima con il nostro precedente bassista Jools e la seconda con la nuova bassista Louise – cosa che ha creato un dinamismo unico e inconfondibile. Inoltre abbiamo ampliato la gamma dei suoni. Il sassofono baritono di Mel e gli archi di Maeve e Stephanie sono presenti in tutto l’album, hanno aggiunto profondità e creato nuove trame sonore.

Poi ci sono stati piccoli esperimenti, abbiamo trovato delle nuove pedaliere per le chitarre che ci hanno consentito di divertirci con tanti strani e splendidi effetti. In generale la creazione di “Pitchfork Libra” ci è sembrata un processo più maturo e collaborativo.

Quali dischi o band stavate ascoltando durante la scrittura e le sessioni di registrazione dell’album?

Tom (chitarra / sintetizzatori / produzione) stava ascoltando un mix di rock contemporaneo e indie – band come gli English Teacher, i Big Special, St. Vincent e i Tropical Fuck Storm – e contemporaneamente alcuni grandi classici del passato come Mansun, Blur e Prefab Sprout.

Gli ascolti di Jake (batteria) sono come al solito eclettici – molta musica brasiliana tropicalista in parte perché la stava studiando per un altro progetto musicale – batteristi come Louis Cole e Tony Allen e artisti come Deerhoof, The Smile e persino i Gojira. Louise (basso) è tornata come sempre alla sua amata Céline Dion.

Sean (chitarra) stava leggendo l’autobiografia di Graham Coxon quindi era naturalmente immerso nella discografia dei Blur e di Coxon da solista ma nello stesso momento ha scoperto gruppi nuovi come gli Sprints, Lime Garden e Fat Dog.

Tutta questa musica ha inevitabilmente influenzato il sound del disco – non è che ci mettiamo seduti e diciamo “facciamo qualcosa che suoni come una certa band” – è l’atmosfera, il ritmo, lo stato d’animo ad aver avuto un effetto positivo sulle canzoni.

“Moving Sidewards Into Lightning” uno dei singoli è chiaramente influenzato dalle opere di Robert Anton Wilson (scrittore saggista e sceneggiatore statunitense) e dal concetto di “Chapel Perilous” uno stato d’animo che si verifica nei momenti di pericolo e tensione, quando il confine tra realtà e percezione diventa più labile. Perché avete scelto proprio lui oltre a Jack Parsons come fonti d’ispirazione?

Thomas (il cantante) è sempre stato affascinato dalla figura di Jack Parsons, uno scienziato specializzato in ambito missilistico che ha dato un gran contributo a portare l’uomo sulla luna ma era anche un appassionato di riti magici e magia nera. Quel connubio tra scienza e misticismo è qualcosa in cui si riconosce su serio, la presenza di Parsons è frequente e spettrale, come un fantasma che compare spesso durante “Pitchfork Libra”.

Robert Anton Wilson è stata una scelta molto naturale, un mistico agnostico e figura di spicco della controcultura che con la sua teoria “Chapel Perilious” riecheggia molti dei temi dell’album.

Thomas a un certo punto ha anche cercato di scrivere un’opera rock sulla figura di Parsons, quel progetto non è stato mai completato ma molti dei testi su cui stava lavorando sono diventati parte di “Pitchfork Libra”. Invece di fare un vero e proprio concept album su di lui volevamo che fosse più simile a un fantasma appunto che influenza in modo suggestivo le canzoni ma non le domina completamente.

Robert Anton Wilson ci è venuto in mente perché è un’altra figura che incarna lo stesso spirito curioso e contraddittorio. Uno scrittore vicino alla controcultura come detto e un mistico agnostico che con le sue idee si adattava perfettamente al mondo che stavamo creando.

Questo secondo disco sembra più ambizioso e audace, bei riff rock e alcune tracce più melodiche. Quante canzoni avete scritto per l’album e come avete scelto quali inserire?

Abbiamo un archivio di demo in continua crescita e “Pitchfork Libra” è composto dai pezzi che trovavamo più eccitanti in quel momento, quelli che ci sembrava stessero bene insieme. Quando stavamo dando forma al disco non abbiamo mai pensato alle singole canzoni ma all’album nel suo complesso, a creare variazioni di tempo e stile mentre contemporaneamente pensavamo a quali brani avrebbero suonato meglio dal vivo.

Com’è stato registrare agli Humm Studios di Bristol fondati e gestiti da Dom Mitchison, Hugo Bishop e Connor Jones? Perché li avete scelti?

Abbiamo deciso di tornare agli Humm Studios dopo aver registrato lì “Mondo Maleficum”. Ci piace l’atmosfera della stanza dove si suona dal vivo e il caldo e autentico feeling del banco mixer Audient che catturano perfettamente l’energia delle nostre performance. E’ uno studio dove è facile lavorare, tutto molto intuitivo, il classico spazio che rimuove gli ostacoli e ci permette di essere creativi e produttivi senza troppi pensieri.

Tornerete in Italia tra poco, a Milano e a Ravenna tra fine ottobre e inizio novembre. Qual è il ricordo più divertente dell’ultima volta che siete venuti a suonare qui, nel 2024?

Ci sono diversi momenti da ricordare dell’ultimo tour italiano. Uno è quando abbiamo mangiato una cena di cinque portate appena prima di suonare per poi dover consumare tutte quelle calorie sudando sul palco. Un altro è l’invenzione di un nuovo cocktail, il “gin – tonic + laptop” che sfortunatamente ha causato la distruzione del laptop / computer. E poi c’era quel pulcioso hotel che non aveva alcun tipo di serratura e un uomo misterioso con un codice segreto. Ce ne sono tante di storie ma queste sono le uniche che avrete, perché “what goes on tour stays on tour!” (quello che succede durante il tour resta in tour!)