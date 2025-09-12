credit: press

Uno dei cantautori più amati d’Australia, Chet Faker, torna con il cuore in mano, con il nuovo brano inedito “Inefficient Love” – che segue il precedente “Far Side of the Moon”.

“Inefficient Love” è una dichiarazione intima e toccante di amore incondizionato, uno sguardo introspettivo su Chet Faker con le difese abbassate e che mette in luce il suo talento nella forma più autentica.



Con voci splendidamente stratificate che si intrecciano a un cupo arpeggio di chitarra, Nick Murphy – il cantautore, musicista e produttore vincitore di ARIA Awards che si cela dietro Chet Faker – canta della tensione tra l’amore che riceve e quello che desidera.

“Inefficient Love è stata una di quelle canzoni che mi sono venute in mente dal nulla. Ero seduto sul divano di casa mia a guardare un programma televisivo e ho iniziato a suonare la chitarra, componendo l’intera canzone in circa 5 minuti. Ha un sapore antico e la adoro“.