Gli HEALTH hanno annunciato un nuovo album, “CONFLICT DLC“, in uscita l’11 dicembre per Loma Vista Recordings. Il gruppo industrial ha anche pubblicato il singolo “ORDINARY LOSS”.

“CONFLICT DLC” è il seguito di “RAT WARS” del 2023 e approfondisce la “visione del mondo cupa e risoluta” degli HEALTH.

Shared Duzsik ha dichiarato in una chiacchierata su Revolver: “No, non è solo la tua immaginazione. Il futuro è una merda e il telefono su cui stai leggendo questo articolo lo sta rendendo ancora peggiore, ma per favore non metterlo giù. Siamo lieti di annunciare 12 nuovi brani di rabbia, paura, tristezza e morte, e di implorare ancora una volta la tua attenzione confusa“.

Tracklist:

  1. ORDINARY LOSS
  2. BURN THE CANDLES
  3. VIBE COP
  4. TRASH DECADE
  5. TORTURE II
  6. ANTIDOTE
  7. DARKAGE
  8. SHREDENVY
  9. YOU DIED
  10. THOUGHT LEADER
  11. DON’T KILL YOURSELF
  12. WASTED YEARS