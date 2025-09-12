Gli HEALTH hanno annunciato un nuovo album, “CONFLICT DLC“, in uscita l’11 dicembre per Loma Vista Recordings. Il gruppo industrial ha anche pubblicato il singolo “ORDINARY LOSS”.

“CONFLICT DLC” è il seguito di “RAT WARS” del 2023 e approfondisce la “visione del mondo cupa e risoluta” degli HEALTH.

Shared Duzsik ha dichiarato in una chiacchierata su Revolver: “No, non è solo la tua immaginazione. Il futuro è una merda e il telefono su cui stai leggendo questo articolo lo sta rendendo ancora peggiore, ma per favore non metterlo giù. Siamo lieti di annunciare 12 nuovi brani di rabbia, paura, tristezza e morte, e di implorare ancora una volta la tua attenzione confusa“.

Tracklist:

