Credit: Ebru Yildiz

Un vento che mescola echi sonori d’oltreoceano e radici inglesi è pronto a scuotere il Teatro Regio di Parma: i King Hannah, una delle band più originali della scena britannica, arrivano al Barezzi, il 14 novembre, alle ore 18 al Teatro Regio.

Le loro canzoni sono frammenti di vita quotidiana, racconti sospesi tra rimpianti e inadeguatezza, resi potenti da live curatissimi e da un approccio strumentale di rara precisione che li ha portati a conquistare i palchi di mezzo mondo, condividendoli con artisti come Kurt Vile e Thurston Moore.

Biglietti disponibili su Posto Riservato.

BAREZZI FESTIVAL XIX Edizione

13 — 16 Novembre 2025

Parma • Busseto • Fidenza