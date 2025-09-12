Nicolas Lœuillet, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Era stata una bella iniziativa quella dei Radiohead, che pochi giorni fa avevano annunciato di tornare finalmente nella dimensione live (con anche quattro date al Unipol Arena di Bologna) a novembre: l’idea era quella di far registrare i fan attraverso il loro sito e poi solo quelli che hanno ricevuto un sms da parte loro – con successiva mail di conferma – avrebbero potuto accedere alla vendita di questa mattina (e, per esperienza personale, vi diciamo che questi sms non sono arrivati a tutti quelli che avevano tentato di iscriversi).

Come facilmente prevedibile le date della band di Oxford in giro per il vecchio continente sono andate totalmente sold-out nel giro di mezz’ora, anche se alcuni fan sono purtroppo rimasti senza biglietto: parlando dell’esperienza di stamattina per i concerti italiani, da quanto scrivono i fan sui social, il sito ‘Ticketmaster.it’ è andato in crash e, come dicevamo poco sopra, non è riuscito a sopportare tutte le richieste che stavano arrivando.

L’obiettivo di Thom Yorke e soci era appunto quello di far acquistare i ticket solamente a fan genuini e non a chi specula poi sulle rivendite non autorizzate dei biglietti: missione purtroppo non riuscita perché purtroppo online sui siti di secondary ticketing sono già stati segnalati biglietti disponibili a prezzi a dir poco folli fino a 2000 €.

Ricordiamo che i quattro concerti italiani dei Radiohead di novembre si terranno venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).