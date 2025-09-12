Era stata una bella iniziativa quella dei Radiohead, che pochi giorni fa avevano annunciato di tornare finalmente nella dimensione live (con anche quattro date al Unipol Arena di Bologna) a novembre: l’idea era quella di far registrare i fan attraverso il loro sito e poi solo quelli che hanno ricevuto un sms da parte loro – con successiva mail di conferma – avrebbero potuto accedere alla vendita di questa mattina (e, per esperienza personale, vi diciamo che questi sms non sono arrivati a tutti quelli che avevano tentato di iscriversi).

Come facilmente prevedibile le date della band di Oxford in giro per il vecchio continente sono andate totalmente sold-out nel giro di mezz’ora, anche se alcuni fan sono purtroppo rimasti senza biglietto: parlando dell’esperienza di stamattina per i concerti italiani, da quanto scrivono i fan sui social, il sito ‘Ticketmaster.it’ è andato in crash e, come dicevamo poco sopra, non è riuscito a sopportare tutte le richieste che stavano arrivando.

L’obiettivo di Thom Yorke e soci era appunto quello di far acquistare i ticket solamente a fan genuini e non a chi specula poi sulle rivendite non autorizzate dei biglietti: missione purtroppo non riuscita perché purtroppo online sui siti di secondary ticketing sono già stati segnalati biglietti disponibili a prezzi a dir poco folli fino a 2000 €.

Ricordiamo che i quattro concerti italiani dei Radiohead di novembre si terranno venerdì 14, sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).