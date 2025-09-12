Credit: Press

Lo scorso anno a settembre Jon Spencer ha pubblicato, via Bronzerat Records, un nuovo album, “Sick Of Being Sick!”.

Il sessantenne musicista nativo del New Hampshire arriverà in Italia a presentarlo nel prossimo mese di novembre.

Due le date per lui nel nostro paese previste per mercoledì 5 allo Spazio Marte di Cesena e sabato 8 al Vinile di Rosà (VI).

I biglietti per il concerto romagnolo costano 23 € + d.p. e sono già disponibili su ‘Ticketone.it‘, mentre quelli per lo show veneto hanno un prezzo di 23 € + d.p. e si trovano su ‘Mailticket.it’.