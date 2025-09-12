Arrivano in Italia i Suede con un nuovo appuntamento nel nostro Paese venerdì 27 marzo 2026 al Fabrique di Milano. I giganti della musica indipendente britannica hanno pubblicato il 5 settembre, il loro attesissimo decimo album in studio, “Antidepressants”.

Un disco che sprigiona l’energia e l’urgenza tipiche dei loro concerti e che la scorsa settimana è stato presentato in anteprima assoluta durante un esclusivo show al Southbank Centre di Londra, prima tappa di una residenza già tutta esaurita. Lo spettacolo, interamente costruito sul repertorio post-reunion, è stato accolto con entusiasmo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 18 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 19 settembre QUI.