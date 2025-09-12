Credit: Nick Mcklnlay

A distanza di tre anni dall’uscita di “Flood“, Stella Donnelly tornerà il prossimo 7 novembre, via Brace Yourself Records (e via Dot Dash Recordings al di fuori dell’Europa), con il suo terzo LP, “Love And Fortune“.

Le undici canzoni che compongono il nuovo disco, stando alla press-release, parlano della fine di una relazione sentimentale e sono state registrate a Naarm e Melbourne con collaboratori sia di lunga data (Marcel Tussie, Jack Gaby e Julia Wallace) che nuovi (Sophie Ozard, Timothy Harvey ed Ellie Mason).

La musicista nativa della Western Australia dice dell’album:

Queste canzoni non mi davano pace. Come gabbiani, mi urlavano contro mentre andavo al lavoro, mi beccavano mentre scrivevo saggi e mi rubavano le patatine nel momento in cui pensavo di essere più felice senza musica.

Dopo “Standing Ovation” e “Baths”, condivisi qualche settimana fa, ora Stella rilascia un nuovo singolo, “Feel It Change”, accompagnato da un video diretto da Nick Mckk.

La Donnelly spiega:

Ho scritto questa canzone su una chitarra baritona nel capanno della mia casa condivisa, collegata a tutti i pedali overdrive dei miei coinquilini. Credo che dopo un po’ i vicini abbiano iniziato a incazzarsi perché ho continuato a suonare gli stessi accordi per ore. Parla della riflessione sul lento staccarsi il cerotto di una relazione che era destinata a finire. Cerca di catturare quella fase di una rottura in cui non fai altro che irritarti e ribollire di risentimento e accuse.

“Love And Fortune” Tracklist:

1. Standing Ovation

2. Being Nice

3. Feel It Change

4. Baths

5. Year Of Trouble

6. Please Everyone

7. W.A.L.K

8. Friend

9. Ghosts

10. Love And Fortune

11. Laying Low