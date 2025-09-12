Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

GRUFF RHYS – “Dim Probs”

[Rock Action]

indie-pop

Il leggendario Gruff Rhys torna con “Dim Probs”, il suo nono album solista, il quarto LP in lingua gallese e la prima pubblicazione con la Rock Action Records. “Dim Probs” riecheggia il calore e l’intimità del primo album solista di Gruff (“Yr Atal Genhedlaeth” del 2005), che ha segnato la sua carriera, e la malinconia sognante di “Seeking New Gods” del 2021. Scritto ed eseguito interamente in gallese/Cymraeg, “Dim Probs” mette l’ascoltatore fianco a fianco con uno dei più grandi e riflessivi cantautori del paese in un angolo di uno studio, mentre le canzoni prendono forma intorno a loro solo con la voce e la chitarra. Il risultato è un disco intimo e ipnotico che mescola folk acustico con qualsiasi macchina elettronica primitiva e graffiante capiti a tiro in ogni traccia.

IOSONOUNCANE – “I Diari Di Mio Padre”

[Tanca/Trovarobato]

indie-rock/sperimentale

La colonna sonora de “I diari di mio padre” è la terza uscita della collana Il suono attraversato, dedicata alle musiche scritte negli ultimi anni da IOSONOUNCANE per cinema, teatro e sonorizzazioni. Quando IOSONOUNCANE è stato chiamato a lavorare alle musiche de “I diari di mio padre”, il montaggio, protrattosi per circa due anni, era già stato completato. In fase di lavorazione erano stati utilizzati molti brani che dovevano essere sostituiti con una colonna sonora originale, senza dover rimettere mano al montaggio. La via musicale d’accesso al film è scaturita da alcuni campionamenti dal “Requiem” di Mozart, isolandone singoli passaggi armonici e rallentandoli a dismisura. In un secondo momento su questi campionamenti sono state composte stratificazioni armoniche di sintetizzatori finché, in un dato momento, si è pensato di tirare fuori dalla custodia una diamonica a bocca e di suonare di getto il tema del film. Il passaggio successivo è stata la declinazione del tema su vari strumenti, per arrivare alla fase finale del lavoro dove sono state composte le musiche scena per scena.

JENS LEKMAN – “Songs for Other People’s Weddings”

[Secretly Canadian]

indie-pop

Jens Lekman è un cantante di matrimoni per caso. Ma è anche un cantante di matrimoni per un motivo. Sin dalla sua canzone del 2004 “If You Ever Need a Stranger (To Sing at Your Wedding)” ha avuto un secondo lavoro rispondendo alle richieste di sconosciuti che gli chiedevano di cantare ai loro matrimoni. Per oltre vent’anni ha avuto un punto di vista privilegiato da cui osservare il ruolo che le canzoni d’amore possono svolgere nella nostra vita. Nel 2020, insieme al romanziere David Levithan, ha ideato un romanzo con musica, “Songs from Other People’s Weddings”. Inizialmente questo album doveva contenere le canzoni dei matrimoni presenti nel libro, ma man mano che il romanzo prendeva forma, Lekman ha iniziato a immaginare cosa fosse successo tra i capitoli del libro. Il libro e l’album alla fine si sono intrecciati, ma hanno anche trovato la loro strada. Il libro è rimasto la struttura della storia, ma l’album a volte si è intrufolato dietro le quinte. Le storie delle canzoni sono entrate nel libro e viceversa.

THE CHAMELEONS – “Arctic Moon”

[Metropolis Records]

indie-rock / New-wave

“Arctic Moon” è il primo album completo dei Chameleons dall’uscita di “Why Call It Anything?” nel 2001. Da tempo considerati un gruppo di grande influenza, che ha ispirato artisti del calibro di (The) Verve, Oasis, Interpol, The Killers, Editors e White Lies, i Chameleons sono rinomati per il loro repertorio trasformativo e le loro esibizioni dal vivo intense e cariche di emozioni, creando un’eredità che va ben oltre i loro quattro album in studio pubblicati fino ad oggi. Il loro sound unico ha rapidamente conquistato il pubblico con il suo mix di melodie malinconiche ma energiche e potenti, riff ipnotici ed eterei e uno stile lirico potente e senza tempo. Sono considerati una delle band chitarristiche più influenti degli anni ’80 e ’90, avendo contribuito in modo sostanziale alle scene post-punk, shoegaze e indie.

HO99O9 – “Tomorrow We Escape”

[Last Gang Records]

hard-rock

Torna il duo composto da theOGM e Yeti Bones. Il nuovo album vede vari featuring con gente del calibro di Chelsea Wolfe, Greg Puciato (Better Lovers, The Black Queen), MoRuf, Pink Siifu, Nova Twins e Yung Skrrt. Lo stesso theOGM, riguardo al disco, dice:

“Quando abbiamo iniziato questo processo, sapevamo di voler realizzare brani più accessibili“, ha spiegato. “È stata una sfida salutare concentrarsi sull’emozione. In passato il nostro materiale era fortemente politico. Questo elemento è ancora presente, ma abbiamo voluto seguire una direzione più intima. Tutti affrontano delle difficoltà: l’obiettivo è trovare la motivazione per resistere“.

MARUJA – “Pain To Power”

[Music For Nations]

alt-rock

La straordinaria raccolta di otto brani non solo conferma il quartetto come una forza creativa della natura, ma rivela anche una band profondamente emotiva ed empatica, interessata principalmente al potere della comunità, sia in senso stretto, come unità creativa affiatata, sia come forza più ampia per il cambiamento sociale e politico nell’era dell’individualismo. I Maruja credono fermamente nella capacità dell’arte di dare forza, guarire e unire e con Pain to Power hanno creato un’opera che sperano possa offrire sia forza che liberazione emotiva a chiunque stia lottando con l’impatto di anni di turbolenze politiche e isolamento sociale.

SNUGGLE – “Goodbyehouse”

[Escho]

alt-pop

Tempo d’esordio per il duo di Copenhagen, Andrea Thuesen (Baby In Vain) e Vilhelm Strange (Liss). Scritto in un periodo di sconvolgimenti personali ed emotivi, “Goodbyehouse” esplora il territorio agrodolce tra la giovinezza e l’età adulta, l’eccitazione di entrare nell’ignoto mescolata al dolore di lasciarsi alle spalle qualcosa di sicuro. “Non sai davvero cosa ti aspetta dall’altra parte, quindi sei un po’ eccitato. Ma è anche spaventoso e malinconico“, dice Thuesen. In tutto il disco, gli Snuggle fondono il loro amore per le jam session libere e sperimentali con momenti di vivida narrazione e nostalgia pittorica.

NIXY NIX – “Cult Classics Vol. I”

[Julia’s War Recordings/Winspear]

alt-rock

Amore, dolore, profondità, banalità: nyxy nyx è per i sognatori e i veri credenti. Il gruppo di Philadelphia ha trascorso anni a manipolare la propria discografia degenerativa. Le tracklist cambiano, i master vengono scambiati e le canzoni registrate nuovamente. In molti casi, una pubblicazione è accessibile solo a chi possiede una copia fisica o scaricabile. Per la prima volta in assoluto, nyxy nyx si impegna a garantire la perpetuità del contratto. Brian Reichert, Tim Jordan (Sun Organ), Benjamin Schurr (Luna Honey) e Alex Ha (ex-Knifeplay) sono affiancati da Madeline Johnston (Midwife) e Josh Meakim (A Sunny Day in Glasgow) per il primo album in studio della band al completo. Registrato da Dan Angel, “Cult Classics Vol. 1” rappresenta la versione più pesante dei nyxy nyx, catturando la loro energia live fangosa e trascendente: la (ri)introduzione ideale sia per i fan che per i nuovi adepti. Tutte le canzoni di questo album sono state eseguite dal vivo, ma nessuna è stata suonata due volte allo stesso modo.

ROBIN KESTER – “Dark Sky Reserve”

[Memphis Industries]

dream pop, psichedelia

La musica di Robin Kester, artista di Rotterdam, prospera nei momenti di tranquilla inquietudine. Dopo il suo “mini album” del 2020 “This Is Not A Democracy”, Kester è stata lodata per la sua emozionante miscela di chamber pop e psichedelia nel suo album di debutto H”oneycomb Shades” (2023). Ora Kester torna con il secondo album “Dark Sky Reserve”, pubblicato dalla Memphis Industries, una colonna sonora di tutti i pensieri che affiorano quando cala il silenzio. “Dark Sky Reserve” è il disco più artisticamente curato di Kester fino ad oggi, che combina una ricca e stratificata umanità nella musica con un lirismo minimalista. Scritto durante le notti delle sessioni di registrazione a Bristol, “Dark Sky Reserve” è il risultato della scrittura di Kester da un luogo di ritrovata chiarezza: “Ho potuto vedere me stesso per quello che sono“.

LIQUID MIKE – “Hell Is An Airport”

[AWAL]

power-pop

“Hell is an Airport” è il sesto album in studio della band rock americana Liquid Mike. Noti per la loro prolifica produzione musicale, i Liquid Mike hanno iniziato a lavorare al nuovo album subito dopo aver completato il precedente. Il titolo dell’album, “Hell is an Airport”, si ricollega al tema generale dell’album, utilizzando la metafora di un aeroporto per esprimere la frustrazione di sentirsi “bloccati” nella vita. “Gli aeroporti sono questi strani spazi intermedi che mi hanno sempre fatto sentire come se fossi bloccato in un limbo. Questo album tratta molto i temi legati al sentirsi bloccati e incapaci di uscirne. Gli aeroporti sono stressanti, congestionati, burocratici e non dormono mai; immagino che l’inferno funzioni proprio come un aeroporto“.

PARCELS – “Loved”

[Because Music]

funk, disco, pop

“Loved” è il terzo album dei Parcels, esuberante ed euforico, ma anche riflessivo. “Come band abbiamo uno scopo nei confronti del nostro pubblico: regalare gioia alle persone“, afferma il chitarrista e cantante Jules Crommelin. “Lo vedo come uno spirito, ed è una cosa incredibilmente potente“.





WHITNEY K – “Bubble”

[Fire Records]

alternative

Whitney K torna con “Bubble”, il suo primo album per la Fire Records e seguito dell’acclamato “Hard To Be A God” del 2022. Whitney K continua i suoi giochi mentali da migrante, evocando una serie di personaggi intriganti, costellati di debolezze e fantasie quotidiane. Lungo il percorso, scrive un diario delle possibilità mentre viaggia sempre più lontano nell’America transitoria, toccando argomenti che spaziano dalle chiacchiere da bar, alle voci e alle distorsioni, alle disinformazioni, ai sogni ad occhi aperti, alle incomprensioni e alla realizzazione di sé, con aneddoti tratti dal libro tascabile che tiene nella tasca posteriore dei pantaloni e dal suo passato ormai quasi dimenticato. “Bubble” è un mistero cerebrale in 13 parti che si svela attraverso canzoni che richiamano alla mente il sentimentalismo burbero del compianto Kris Kristoferson, Lennon, gli Eels nella loro fase più tormentata e gli schizzi gotici americani di David Ackles; la colonna sonora perfetta per un club del libro dedicato a Raymond Carver.

KING PRINCESS – “Girl Violence”

[Section 1]

indie-pop

“Girl Violence” è il terzo album dell’artista newyorkese King Princess (Mikaela Straus), che segna il suo lavoro più personale e senza compromessi fino ad oggi. Scritto dopo aver lasciato una relazione di lunga data, un contratto con una major e una città che aveva smorzato il suo entusiasmo, l’album cattura il caos, la lucidità e la catarsi di un nuovo inizio. Attraverso inni pop audaci e confessioni intime, Straus esplora le dinamiche sfumate, disordinate e magnetiche dell’amore tra donne. Il risultato è un disco emotivamente selvaggio, sonicamente audace e profondamente sicuro di sé.

GUERILLA TOSS – “You’re Weird Now”

[Sub Pop]

indie-rock

Il quinto album dei Guerilla Toss e il secondo per la Sub Pop è una dichiarazione estremamente creativa e gioiosa sulla gioia della creatività. Con “You’re Weird Now” i Guerilla Toss rivendicano la parola “strano” per tutti coloro che hanno il coraggio di mostrare la propria eccentricità e di rimanere fedeli alla propria visione artistica a prescindere da tutto, un atto molto più rischioso di quanto si pensi, che richiede una certa dose di serena fiducia in se stessi che richiede tempo e impegno per essere coltivata e mantenuta. La band spera che il messaggio di “You’re Weird Now” risuoni non solo tra gli appassionati di musica, ma anche tra tutti coloro che lottano con la sensazione di essere strani in un mondo in cui è sempre difficile essere diversi. Alla fine dei conti, è tutta una questione di spirito punk: c’è spazio per tutti perché la musica è per tutti.

SYDNEY MINSKY SARGEANT – “Lunga”

[Domino]

new wave / post-punk

“Lunga” è il suono di una porta che si apre su un prato, della nebbia che avvolge l’erba mentre il sole sorge in lontananza; è il suono del rinnovamento e di un senso di ottimismo. Sono canzoni melodiche scintillanti, un antidoto al caos e all’atmosfera abrasiva dei tour, e un bellissimo passo laterale rispetto alla musica che Sydney Minsky Sargeant ha registrato con gli Working Men’s Club negli ultimi sette anni. Le 12 canzoni che compongono “Lunga” sono state scritte nel corso di diversi anni, a partire dall’adolescenza di Minsky Sargeant a Todmorden e seguendo una cronologia fino ai giorni nostri. È una visione profondamente personale e “Lunga” sembra un rifugio, un mondo in cui tutti possiamo entrare.

RAFIQ BHATIA – “Environments”

[Anti-]

elettronica, sperimentale, jazz

Il compositore candidato all’Oscar Rafiq Bhatia crea una musica scultorea e meticolosamente elaborata che trova un terreno comune nell’estatico jazz d’avanguardia. Le nuove integrazioni tecnologiche hanno permesso a Bhatia di fondere il suo ultimo decennio di sviluppo come compositore elettroacustico con la sua pratica di chitarrista improvvisatore, utilizzando il campionamento e la manipolazione in tempo reale per esprimere e sviluppare più mondi sonori contemporaneamente.

VENERA – “Exinfinite”

[Pan]

elettronica

Dopo aver definito un universo sonoro multidimensionale nel loro acclamato album di debutto omonimo, il compositore/regista Chris Hunt e James “Munky” Shaffer dei Korn abbandonano il familiare e si avventurano in un regno di ricorsività in “Exinfinite”, fissando una massa intricata di wormhole speculari che ronzano di un’ambiguità soprannaturale. Il secondo album dei Venera è più cupo, più pesante e più percussivo del suo predecessore, ma c’è qualcosa di più intimo collegato al suo circuito che è più difficile da definire: qualcosa di mistico, misterioso e malinconico. Le canzoni si materializzano dal vuoto solo per essere dissolte da sintetizzatori acidi o trafitte dai ritmi affilati di Hunt, mentre i riff densi e tormentati di Shaffer sono compensati dalle voci euforiche e dilatate nel tempo di FKA twigs, Dis Fig e Chelsea Wolfe. Dopo il loro incontro con la vastità, i Venera hanno guardato dentro di sé, riflettendo sui limiti dell’esistenza e scavando nelle loro emozioni più profonde.





ASHER WHITE – “8 Tips for Full Catastrophe Living”

[Joyful Noise Recordings]

alt-rock

Sulla copertina di “8 Tips for Full Catastrophe Living”, il nuovo album di Asher White, la Statua della Libertà è in pezzi ma non distrutta: è in fase di costruzione, non ancora completata. La sua torcia è a terra, la sua testa è fuori dall’inquadratura. Prima di diventare un simbolo, era metallo, e persone vive e sudate l’hanno assemblata. Lo spirito di de/costruzione caratterizza 8 Tips, il sedicesimo LP di White e il primo da quando ha firmato con la Joyful Noise. Come i precedenti album di White, “8 Tips for Full Catastrophe Living” spazia audacemente tra vari stili musicali. Il doom metal si apre alla bossa nova; il rock psichedelico e il power pop si trasformano in techno industriale. Ogni canzone emerge dalle sue parti composite in studio: White non fa bozze o demo prima di registrare, ma costruisce i suoi pezzi in modo scultoreo, suono dopo suono. “Mi interessava creare qualcosa che fungesse sia da libro di auto-aiuto che da cronaca dell’autodistruzione“, dice White.

KASSA OVERALL – “Cream”

[Warp]

jazz, hip-hop



Kassa Overall, candidato ai Grammy Awards, sta ridefinendo i confini tra jazz e hip-hop. Venerato da icone viventi e opinion leader underground, ha iniziato la sua carriera dietro la batteria. I suoi progetti solisti innovativi lo hanno consacrato come forza trainante della scena jazz americana e non solo, ottenendo il sostegno di visionari come Thom Yorke, Iggy Pop, Virgil Abloh e molti altri. In “Cream”, il suo quarto album solista in studio, Kassa rende omaggio alle due passioni della sua giovinezza: l’hip-hop e la batteria jazz. Con questa raccolta di brani strumentali, il visionario batterista e produttore trasforma classici brani rap in standard senza tempo, esplorando il continuum tra jazz e hip-hop da ogni angolazione senza scorciatoie e offrendo una nuova interpretazione del “Great American Songbook”, onorando la ricca eredità della musica afroamericana.

FROST CHILDREN – “Sister”

[True Panther]

indie-pop

Per Angel e Lulu Prost, il duo di fratelli dietro Frost Children, la musica dance è sempre stata la colonna sonora della loro casa. Il terzo album del duo, “Sister”, pubblicato da True Panther/Dirty Hit, è un esaltante ritorno a quei primi suoni che li hanno emozionati, che riecheggiano la riverenza e la raffinatezza di due formidabili artisti che creano esattamente ciò che vogliono ascoltare. Ma è anche un ritratto sorprendente della singolare collaborazione creativa dei Frost Children: come compagni di band, come coinquilini, come sapienti simbiotici che praticano l’arte di ciò che Angel chiama “telepatia gemellare“. Rivitalizzando e rivoluzionando con audacia un sottogenere troppo spesso sottovalutato, i Frost Children hanno espresso la loro identità in modo più diretto e corposo che mai. Come dice Lulu: “Questo è ciò che amiamo con sicurezza e ciò che respiriamo“.

VERSES GT – “Verses GT”

[Lucky Me]

elettronica

I pilastri dell’elettronica Jacques Greene e Nosaj Thing uniscono le forze in Verses GT, un nuovo progetto artistico e album di debutto. Con decenni di esperienza alle spalle, tra cui una vasta discografia solista e collaborazioni con artisti del calibro di Tinashe, Radiohead, Bonobo, Toro y Moi ed Eartheater, i due amici di lunga data si uniscono per creare un disco importante e tangibile, che si adatta perfettamente sia a una galleria d’arte che a un club. Con la partecipazione di George Riley, KU?KA e TYSON, “Verses GT” mette in mostra i paesaggi sonori onirici e coinvolgenti per cui entrambi i produttori sono così famosi, appoggiandosi a uno spazio sonoro liminale che rende difficile capire dove finisce un artista e dove inizia l’altro. È un album che cerca di spogliare le cose e rallentare il ritmo della nostra vita quotidiana, concentrandosi su una collaborazione genuina e sulla sensazione di essere intrappolati.

LEISURE – “Welcome To The Mood”

[Nettwerk]

alternative

Per il loro quinto album in studio, “Welcome to the Mood”, il sestetto di Auckland dei Leisure, che da sempre sfida i generi musicali, affina la sua filosofia soulful e slow-burning in un nuovo capitolo radioso, radicato nell’unione, nella libertà creativa e nell’esperienza vissuta di una band che evolve con uno scopo autentico.

JULIA, JULIA – “Sugaring A Strawberry”

[Suicide Sqeeze]

indie-rock

“Sugaring a Strawberry”, il secondo album di Julia, Julia, è uno studio sul disfacimento intenzionale. Registrato al COMA, lo studio casalingo di Julia Kugel, l’album oscilla tra chiarezza e oscurità, proprio come i ricordi. È emotivamente retrospettivo, creativamente genuino e profondamente umano. Lo si percepisce nel sibilo, nel calore, nelle voci così crude da sembrare una finestra aperta. Queste canzoni non sono state progettate per essere perfette. Sono state create per respirare. Il suo collaboratore di lunga data e marito, Scott Montoya, le mixa in modo così libero che si può sentire l’aria tra i brani, uno spazio che fa sembrare la musica vissuta piuttosto che registrata. “Sugaring a Strawberry” non cerca la catarsi, ma piuttosto ci inciampa dentro. C’è una tranquilla volatilità in queste canzoni, come se potessero cadere a pezzi se si premesse troppo forte. Si muove nell’ombra e nella morbidezza, ponendo domande a cui non risponde. Non finisce con una conclusione. Finisce con la verità.

BASS DRUM OF DEATH – “SIX”

[Cobraside]

garage-rock

I Bass Drum of Death stanno tornando alle origini. Dal titolo essenziale del loro sesto album, “SIX”, all’approccio compositivo (i primi due LP sono stati registrati interamente su GarageBand), il processo creativo del gruppo è sorprendentemente simile alle prime fasi della loro carriera. Sebbene il nuovo album segni un ritorno al loro metodo di registrazione originale, ci sono alcuni cambiamenti degni di nota. Il risultato è un’esplosione sporca del loro sound caratteristico, con influenze che vanno dagli Stooges agli ZZ Top.

THE SOUND OF ANIMALS FIGHTING – “The Maiden”

[Born Losers Records]

post-rock

Il collettivo rock mascherato The Sound of Animals Fighting è nato nel 2004. I membri principali The Nightingale (Rich Balling, Hospital Gown, ex-Rx Bandits), The Skunk (Anthony Green, Saosin, Circa Survive, L.S. Dunes), The Walrus (Matt Embree, Rx Bandits) e The Lynx (Chris Tsagakis, Rx Bandits) costituiscono il nucleo di questo gruppo sperimentale e sovversivo, guidandone la sperimentazione e la rielaborazione della forma musicale con l’energia spettrale di una persona cara che parla in lingue sconosciute. Fluido come il suo sound è il cambiamento nella composizione dei collaboratori e dei musicisti di rilievo che vanno e vengono con la band mentre questa attraversa lo spazio e il tempo. “The Maiden” è il primo LP completo della band dal 2008, dopo “The Ocean and the Sun”.

CARSON McHONE – “Pentimento”

[Merge]

alt-country

La musica è emozionante e viva, con squisite articolazioni di folk pastorale con frammenti di spoken word o uno strumento scelto che getta una luce elegiaca sulla canzone. Riff occasionali che richiamano le sue radici in Texas costruiscono momenti di rock organico e tattile, con tamburelli e battiti di mani, strumenti fatti in casa e acustiche stratificate. Il disco è un’ancora nel flusso incessante del tempo, una casa in mezzo al tumulto del momento in cui ci troviamo ora: amore e bellezza in presenza della brutalità. “Pentimento” è un disco audace e gratificante. È anche una resa dei conti: come possono esistere l’amore e la bellezza in presenza della brutalità? In modo inquietante. In modo dissonante. Contro la sua ombra e portando il suo segno. Questo è ciò che McHone e i suoi collaboratori catturano in “Pentimento” con la sottigliezza della pittura ad acquerello e la ricchezza dei versi.

TWENTY ONE PILOTS – “Breach”

[Fueled by Ramen]

pop-rock

“Breach” arriva all’apice della carriera della band, che ha appena concluso il Clancy World Tour all’inizio di questo mese, che li ha visti suonare davanti a oltre 1,1 milioni di fan in tutto il mondo.

ED SHEERAN – “Play”

[Atlantic]

pop

Dopo aver chiuso il capitolo della serie Mathematics, Ed Sheeran è finalmente tornato e si è lanciato con coraggio in una nuova fase per il 2025. Esplorando i temi comuni di scale sonore, ritmi e melodie che collegano le tradizioni musicali di tutta la storia, Sheeran ha creato una raccolta di canzoni che fondono perfettamente queste influenze in un suono audace e pop.

CAMILLA SPARKSSS – “ICU Run”

[On The Camper Records]

hip-hop, sperimentale

“ICU Run” è il quarto album di Camilla Sparksss, un disco che segna il suo lavoro più ambizioso e senza compromessi fino ad oggi. Con “ICU Run”, Sparksss supera i confini di genere, fondendo hip-hop, turntablism sperimentale, darkwave e texture industrial con melodie pop incisive e voci viscerali e taglienti. Qui, le strutture delle canzoni vengono smontate e riassemblate in composizioni crude e pulsanti che sfidano le aspettative e allo stesso tempo attirano gli ascoltatori nella loro orbita magnetica. Nel profondo, “ICU Run” è un album personale, una risposta alla scomparsa del padre di Sparksss, che ha trascorso i suoi ultimi mesi cercando di sfuggire ai confini di un reparto di terapia intensiva. Il disco cattura l’estremo terreno emotivo tra la vita e la morte, intrecciando caos e armonia in un’esperienza sonora ad alta tensione.

FRUIT BATS – “Baby Man”

[Merge]

alt-rock

“Baby Man”, il nuovo album dei Fruit Bats, è diverso da qualsiasi altro lavoro del cantautore Eric D. Johnson. A parte il produttore Thom Monahan, che si riunisce con Johnson, nella stanza c’è solo lui, il che significa che quando la puntina del giradischi incontra il groove di “Baby Man”, ci sono solo lui e l’ascoltatore, entrambi pronti per un confronto. Il ritorno di Monahan in cabina di regia è stato fondamentale: avendo mappato i limiti estremi dell’immaginazione musicale di Eric D. Johnson, nessuno era più adatto di lui per intraprendere il viaggio più profondo nella sua anima. “Baby Man” è un album intimo, ma piuttosto che proporre un approccio essenziale o un ritorno alle origini del sound dei Fruit Bats, la sua introspezione è resa su scala epica. “È minimalismo-massimalismo“, dice Johnson dell’approccio suo e di Monahan. Non ci sono album dei Fruit Bats come “Baby Man”. È un punto cardine nella carriera di Johnson.

HAZLETT – “Last Night You Said You Missed Me”

[Nettwerk]

pop

Dopo l’intimo splendore di “Goodbye to the Valley Low” del 2024 e un tour nordamericano da headliner tutto esaurito, il cantautore australiano residente in Svezia torna con un album che sembra, allo stesso tempo, una resa dei conti e una tranquilla redenzione.

ARIEL PINK – “With You Every Night”

[LAC Records]

indie-rock

Entra nel mondo di “With You Every Night”, l’ultima surreale odissea pop di Ariel Pink. Che siate attratti dal fascino analogico di una cassetta, dalla nitidezza di un compact disc o dai caldi solchi del vinile, questa pubblicazione cattura il caratteristico mix di nostalgia lo-fi, delirio lirico e melodie ossessive di Ariel Pink.

BAXTER DURY – “Allbarone”

[Heavenly Recordings]

indie-rock

Baxter e Paul Epworth hanno ideato le nove tracce di “Allbarone”, spogliandole di tutto e costruendo la collezione più melodicamente diretta e futuristica di Baxter in intense sessioni di tre ore al giorno durante dicembre e gennaio. “È una sorta di arco narrativo che attraversa l’intero album, due personalità“, spiega. “Questo album è molto critico nei confronti delle persone, chiunque esse siano, forse un tizio con i baffi e mocassini senza calzini a Shoreditch o un vecchio gangster grasso di Chiswick che fa il prepotente in una zona davvero confortevole della classe media di Londra. Suona davvero contemporaneo. Non sembra fatto da una band. Ed è proprio quello che volevo. È qualcosa di completamente nuovo per me. È davvero emozionante“.

SOPHIE ELLIS BEXTOR – “Perimenopop”

[Decca]

pop

L’attesissimo ottavo album in studio di Sophie Ellis-Bextor, “Perimenopop”, è una celebrazione giocosa della fase della vita in cui Sophie si trova ora, consapevole e pronta ad abbracciare la gioia e l’empowerment che questo comporta. Con brani già pubblicati come “Freedom of the Night”, “Relentless Love” e “Vertigo”, è il disco che la vede tornare con sicurezza al suo iconico sound dance-pop.

JI NILSSON – “Nordic Noir”

[Ji Nilsson Music Productions]

elettronica

L’acclamata cantante, autrice e produttrice svedese Ji Nilsson pubblica il suo secondo album solista, “Nordic Noir”. Scritto e prodotto interamente da Nilsson, l’album fonde un pop scintillante con un’oscurità cinematografica e include i singoli “Keep You” e “Demons”. Dopo il suo album di debutto “Scandinavian Pain” del 2017, Nilsson ha abbandonato il suo lavoro da solista per scrivere per altri artisti e esibirsi come metà del duo Pure Shores. In quel periodo, la sua vita è cambiata profondamente: è diventata madre e ha perso suo padre a causa di una malattia terminale. “Il dolore e il mio nuovo ruolo di genitore mi hanno fatto sentire impossibile fare musica“, dice Nilsson. ” Ma dopo un anno sono tornata alle mie origini e ho capito cosa voglio davvero fare: creare musica esattamente come voglio. Nordic Noir è come tornare a casa“. L’album è stato plasmato dalla terapia, dalla catarsi e dal rinnovamento.

DIE SPITZ – “Something to Consume”

[Third man]

alt-rock

Feroce, versatile, crudo e senza compromessi. Se il mondo della musica rock fosse una gelateria, il quartetto di Austin avrebbe assaggiato ogni gusto, rovesciato il congelatore e iniziato a ballare con i dipendenti che hanno aiutato a sindacalizzare. Nel loro album di debutto lottano contro il consumo ineluttabile che circonda la vita. “C’è un lato politico, ma anche la dipendenza e l’amore possono essere totalizzanti“.

LAVEDA – “Love, Darla”

[Bar/None Records]

indie-rock, shoegaze

Originari di Albany, New York, ma ormai parte integrante della comunità indie rock di Brooklyn, il duo Ali Genevich e Jake Brooks è noto per il suo dreampop sognante in stile Sundays. Nel loro terzo album completo e debutto con la Bar/None, i Levada sono usciti dalla loro zona di comfort e hanno adottato un approccio più pesante alle loro tendenze rock. Hanno guardato oltre le loro influenze tradizionali e stanno percorrendo la strada tracciata da band come Unsane e Sonic Youth.

ARCHIE SAGERS – “Dreams Along The Shore”

[Crafting Room Recordings]

indie-pop

“Dreams Along The Shore” è il secondo album di Archie. Autoprodotto, l’album trae ispirazione dalle spiagge della Cornovaglia. La seconda metà della tracklist prende il nome dalla costa di Newquay. Queste spiagge, che evocano ricordi carichi di nostalgia, sono il luogo in cui Archie ha trascorso molte estati facendo picnic con i nonni, surfando con gli amici e passeggiando a tarda notte. Nonostante sia cresciuto e si sia allontanato dalle persone a lui care, la spiaggia è rimasta una costante. L’album mira a esprimere quei ricordi, il desiderio di tornare indietro e allo stesso tempo l’apprezzamento per ciò che è cambiato.

ALGERNON CADWALLADER – “Trying Not to Have a Thought”

[Saddle Creek]

alt-emo-rock

“Trying Not to Have a Thought”, pubblicato dalla Saddle Creek, non è solo il primo album degli Algernon Cadwallader dal 2011. È anche il primo con la formazione originale dal loro album di debutto del 2008, “Some Kind of Cadwallader”. Poco dopo la registrazione dell’album, e molto prima che fosse salutato come un punto di riferimento per la “rinascita emo” degli anni 2010, Tazza e Mahony avevano lasciato la band. Nonostante la loro influenza incombente sulla suddetta “rinascita”, gli Algernon si sono sciolti nel 2012 dopo l’uscita di “Parrot Flies” e sono rimasti ostinatamente defunti fino alla loro attesissima resurrezione nel 2022.

THE HIDDEN CAMERAS – “Bronto”

[Motor Entertainment]

indie-pop

Gli Hidden Cameras sono una band indie pop canadese fondata nel 2001 dal cantautore Joel Gibb. Noti per il loro mix di pop melodico, arrangiamenti orchestrali e testi provocatori che esplorano temi queer, la band ha ottenuto un rapido riconoscimento grazie ai suoi spettacoli dal vivo teatrali con ballerini go-go, cori e sezioni di archi. Il loro album di debutto, “The Smell of Our Own”, è diventato un cult. Nel corso degli anni, gli Hidden Cameras sono rimasti una voce unica nella musica indie, mescolando intimità, attivismo e sensibilità pop barocca.

IN THE PINES – “Sunbeam Dream”

[Colemine]

indie-rock, psych, shoegaze

I rocker psichedelici di Cincinnati tornano con il loro quarto album e alzano al massimo le melodie spaziali per realizzare il loro disco più shoegaze di sempre. Il processo di registrazione ha permesso agli In the Pines di concentrarsi per la prima volta sui minimi dettagli: intere giornate trascorse alla ricerca del suono giusto per la chitarra acustica, per poi arrivare a un pezzo di nastro adesivo attaccato alle corde; ore che in altri studi sarebbero considerate un lusso, dedicate a provare varie combinazioni di piatti per un ritornello o un bridge. Proprio come hanno fatto con la loro officina, la band ha creato uno spazio di registrazione in cui l’iperconcentrazione e l’attenzione ai dettagli non solo sono consentite, ma pienamente accettate. Il risultato di questo livello ossessivo di controllo è il lavoro più riuscito degli In The Pines fino ad oggi. “Sunbeam Dream” prende il rock psichedelico influenzato dallo shoegaze della band e alza l’asticella. Con una maggiore enfasi sui sintetizzatori la band rivendica la discendenza dalla grandiosità e dalla grinta di album come “A Northern Soul” dei The Verve o l’omonimo album dei The Charlatans, in cui la produzione di entrambe le band sembrava corrispondere alla loro visione creativa.

THE RASMUS – “Weirdo”

[Better Noise Music]

rock

Conosciuta per la sua caratteristica miscela di energia pop-rock oscura e melodie ammalianti, la band finlandese torna con una raccolta audace e che sfida i generi, spingendosi oltre i confini e ridefinendo il proprio sound.

SELECTOR DUB NARCOTIC – “When Boys Cry EP”

[K Records]

punk, dance

Selector Dub Narcotic ci aveva avvertito l’ultima volta che la festa era appena iniziata. Questo è un EP fa ballare tutti.

SILVER GORE – “Dogs in Heaven EP”

[Island]

indie-pop

I Silver Gore sono Ava Gore ed Ethan P. Flynn. Questo entusiasmante EP segue il loro nuovo singolo “All The Good Men”, un inno audace intriso di melodie pop accattivanti e sintetizzatori vibranti. L’EP presenta una miscela dinamica di generi, dal pop incisivo alle ballate ricche di emozioni come “25 Metres”, il tutto realizzato in modo grezzo e spontaneo che cattura sentimenti genuini. I Silver Gore filtrano l’elettronica, l’indie-pop e il folk-rock attraverso un caleidoscopio malconcio. “Dogs In Heaven”, l’EP di debutto del duo londinese, è cupo e di una bellezza abbagliante, che strappa momenti di trionfo ed euforia da pensieri oscuri e sperimentazioni di genere.

JESSY LANZA – “Slapped by My Life EP”

[Hyperdub]

elettronica

“Ho scritto ‘Slapped by My Life’ mentre mio marito Winston era sottoposto a chemioterapia“, ha raccontato Lanza in un comunicato stampa. “Il ciclo di trattamento era estenuante e lui trascorreva la maggior parte del tempo a letto, quindi mentre dormiva ho scritto questa canzone per lui. È stato difficile trovare lo spazio per essere creativi da quando il cancro è entrato nelle nostre vite, ma sapevo che questa canzone avrebbe fatto sorridere Winston e questo era un motivo sufficiente. Anche la collaborazione con Pearson Sound ha reso questo brano emozionante, perché ascoltare la sua musica è sempre stato un tripudio di serotonina. Quando ho scritto “Slapped by My Life” desideravo disperatamente provare qualcosa di diverso dalla tristezza, fuggire dalla mia mente e vivere nella musica, anche solo per pochi minuti. Dedico questa canzone a mio marito Winston e a tutti coloro che si prendono cura degli altri. Siete voi che fate girare il mondo“.







