Credit: Giulio Sgarbi

L’avventura dei Clap Your Hands Say Yeah è iniziata a Philadelphia nell’ormai lontano 2004 e, dopo tutto questo tempo, Alec Ounsworth è rimasto l’unico componente originale del gruppo statunitense, portandosi in tour una band a suo supporto.

L’album più recente (e loro sesto), “New Fragility“, è uscito a febbraio 2021, mentre ad aprile 2022 Alec e compagni sono passati dall’italia per un paio di date (Milano e Bologna) a supporto del nuovo LP.

Ora i Clap Your Hands Say Yeah stanno portando in tour il loro omonimo esordio sulla lunga distanza, realizzato a giugno 2005, per festeggiare il suo ventennale: questo tour passa anche in Italia per una tappa prevista per stasera al TPO di Bologna, ma organizzata dal Covo Club.

Anche senza raggiungere il sold-out, la sala del centro sociale emiliano risulta davvero molto piena con un età media dei presenti che si aggira tra i 40 e i 50 anni, segno che questo disco è rimasto nei cuori di chi lo aveva ascoltato ai tempi della sua uscita.

Riusciamo ad ascoltare un paio di canzoni dei Glazyhaze, ottima band shoegaze di Venezia, che qui su ‘Indieforbunnies.com’ stiamo seguendo con piacere da parecchio tempo e anche live, per quel poco che vediamo, le aspettative vengono rispettate.

Gli headliner, invece, salgono sul palco poco dopo le ventidue per la gioia dei numerosi fan felsinei (e non solo): gli ottanta minuti del loro set sono ovviamente basati soprattutto sul loro primo LP, ma ci sarà anche qualche spunto preso da ognuno dei loro sei album.

E’ un vero bagno di nostalgia verso quei fantastici anni ’00 che, con “Clap Your Hands Say Yeah”, ci avevano portato uno dei migliori lavori indie-rock a stelle e strisce: diventa quindi normale che fin da “Let The Cool Goddess Rust Away” partano sentiti handclapping da parte dei numerosi presenti, mentre le chitarre aggiungono potenza al brano.

Ottimo il lavoro tra synth e batteria in “Over And Over Again (Lost And Found)”, che mettono voglia di ballare e sanno esaltare ancora di più una folla già trepidante.

Dopo un inizio davvero forte, ci sta perfettamente l’emozionante “Details Of War”, che rallenta il ritmo con i suoi toni riflessivi e quella sua vena malinconica, ma lasciando sempre intatta la capacità melodica di Alec e soci.

Arriviamo poi al momento più atteso da tutti, quello di “The Skin Of My Yellow Country Teeth”, un piccolo inno generazionale indie-pop incredibilmente vivo oggi come allora, che fa impazzire la Curva Merighi che giustamente si scatena in danze per tutta la durata del pezzo: è davvero impossibile rimanere fermi davanti a quel ritmo saltellante e a quelle melodie ancora perfette disegnate con chitarre e synth. Una gioia pura e totale al TPO stasera!

Poco dopo anche “Heavy Metal” non è da meno con quel suo ritornello pesante, rumoroso e capace di trascinare i fan emiliani con linee di basso molto graffianti.

Arriva poi un altro piccolo inno, “Gimmie Some Salt”, che però risulta più sporca e incisiva rispetto alla versione del disco e allo stesso tempo è ancora il basso a spingere duramente.

L’ultima canzone estratta dal loro omonimo debutto stasera è proprio la closing-track “Upon This Tidal Wave Of Young Blood”, che Ounsworth introduce come una delle poche canzoni di protesta che ha scritto (parla dei giovani mandati a morire in guerra dall’amministrazione Bush): la passione nella voce di Alec rimane assolutamente invariata e anche l’intensità del pezzo è assolutamente la stessa di allora, permettendo nuovamente al pubblico bolognese di ballare.

A chiudere il mainset ci pensa “Satan Said Dance”, un altro momento di totale esaltazione, dove il musicista di Philadelphia si avvicina ai fan emiliani a cantare, mentre il ritmo dancey dei synth è un invito a nozze per i fan felsinei pronti a scatenarsi ancora.

Pochi minuti dopo l’encore si apre con “Where They Perform Miracles”, unico estratto della serata dal recente “New Fragility”, che ci regala momenti di pura emozione.

La serata si chiude definitivamente con “Better Off” da “The Tourist” (2017), un’ultima botta di energia e intensità.

Davvero tanti bellissimi ricordi oggi al TPO, dove i Clap Your Hands Say Yeah hanno riproposto un album fondamentale della musica indie-rock degli anni ’00, che ancora oggi risulta assolutamente vitale, nonostante abbia appunto compiuto venti anni.