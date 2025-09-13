A fine luglio Alice Phoebe Lou ha annunciato il suo sesto LP, “Oblivion”, in arrivo il prossimo 24 ottobre, via Nettwerk Music Group, a distanza di oltre due anni dal precedente, “Shelter“.

Il nuovo disco viene definito nella press release come una libreria personale di musica inedita, il prossimo album è uno sguardo essenziale all’esplorazione di Lou sia a livello globale che interiore.

La musicista sudafricana di stanza a Berlino racconta:

Dopo cinque album con la band, ho aperto il mio scrigno di canzoni personali che ho accumulato nel corso di un decennio. Canzoni che non sono state inserite in altri album, alcune delle quali non avrei mai pensato potessero vedere la luce. Mi sono imbarcata in un viaggio coraggioso ed emozionante per registrare queste canzoni così come sono, con amore e giocosità, semplici e tutte mie. Appoggiandomi all’imperfezione e traendo ispirazione da alcune delle mie più grandi influenze che hanno realizzato album folk acustici senza tempo.