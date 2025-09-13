Credit: Matt Wellham

Il prossimo 16 gennaio, via DZ Worldwide, i DZ Deathrays pubblicheranno il loro settimo LP, “Easing Out Of Control“, che arriva dopo oltre due anni e mezzo dal precedente, “R.I.F.F.“.

Questo nuovo album vede il trio dance-punk di Brisbane continuare a sfumare i confini tra le origini rock incendiarie dei DZ e un songwriting più sfumato ed esplorativo. Originariamente concepito come due EP separati, il disco ha preso forma in modo organico come un album conciso e dinamico, che oscilla tra la romanticizzazione del passato, la resa dei conti con il presente e il desiderio lungimirante di lasciare qualcosa di significativo dietro di sé.

Il cantante e chitarrista Shane Parsons dice:

Questo è un disco che alterna momenti di caos a momenti più delicati. Volevamo introdurre più elementi di musica dance, ma mantenendo vivo il suono grezzo dei DZ.

“Easing Out of Control” è stato registrato in due sessioni con la partecipazione speciale di Luke Henery dei Violent Soho al basso e completato negli studi di registrazione della band. È un disco che spinge i DZ Deathrays verso nuovi territori, pur conservando il DNA del caos e della catarsi per cui sono noti.

Il nuovo singolo si chiama “Real Love” ed è forse la svolta più audace finora. Scritta principalmente al pianoforte, è una canzone che esplora il terreno emotivo della nuova genitorialità, dell’amore incondizionato e della natura imprevedibile della vita moderna.

Parsons ammette: