credit: Francesca De Franceschi Manzoni

Embrace the Abandon è il nuovo progetto di The Mon, la visione solista di Urlo, cantante/bassista del longevo trio heavy-psichedelico italiano Ufomammut, nonché co-fondatore del collettivo artistico internazionale Malleus Rock Art Lab e dell’etichetta indipendente Supernatural Cat.

Si tratta di un’opera in due parti, “Songs of Abandon” e “Songs of Embrace”, complementari e in dialogo tra loro, che affrontano il concetto di abbandono e di accoglienza come due fasi di un percorso interiore.

“Song of Abandon” nasce in un momento di solitudine profonda, quando l’abbandono non era soltanto un concetto astratto ma una condizione vissuta. Da quell’esperienza è scaturito un rituale personale: scrivere una canzone al giorno, per nove giorni consecutivi, armato soltanto di chitarra acustica e voce.

Questi brani, nudi e diretti nella loro essenza originaria, sono stati in seguito arricchiti da testi e dettagli sonori minimi, pensati per amplificare l’intensità emotiva senza intaccarne la sincerità. Ne è nato un disco che conserva la crudezza del gesto primario, restituendo un senso di intimità quasi confessionale.

“Songs of Abandon“, che esce il 7 novembre, è molto più di un album: è un atto di resistenza emotiva, un percorso interiore che attraversa dolore e fragilità trasformandoli in suono. Un’opera che non si limita a esplorare l’oscurità, ma cerca nel buio la possibilità di rinascita, di un abbraccio capace di ricomporre.

Riguardo “Your Eyes”, il primo brano estratto dall’album: «’Your Eyes’ chiude ‘Songs of Abandon’ ed è stato uno dei primissimi brani che ho scritto per il progetto. Era il 2021 e mi ero imposto di scrivere una canzone al giorno per nove giorni, armato solo della mia chitarra acustica. Quegli schizzi sono diventati le nove tracce acustiche che compongono ‘Songs of Abandon’. Dar loro forma definitiva non è stato semplice. Quando il mix è finalmente stato completato, ‘Your Eyes’ si è rivelata la conclusione perfetta, la chiusura di un cerchio. Ha segnato un momento in cui l’abbandono si è trasformato in un confronto con me stesso, un modo per riabbracciare quegli occhi attraverso il mio stesso sguardo. Da quella oscurità sarebbe poi nato il secondo capitolo dell’album.»

Il cammino proseguirà con il secondo capitolo, “Songs of Embrace”, in uscita il prossimo autunno: un viaggio strumentale più oscuro, rituale e atmosferico, che espande e trasfigura le emozioni seminate in “Songs of Abandon”.

