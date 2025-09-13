credit: press

Si presentano con questo ottimo biglietto da visita i Tulpa (nuova uscita di casa Skep Wax): il singolo “Let’s Make A Tulpa!” è una canzone pop allegra e frizzante che esplode in un ritornello trascinante, un po’ dal taglio Breeders, che incoraggerà anche le persone più pacate a fare un sano pogo nei loro salotti casalinghi.

I Tulpa hanno già attirato l’attenzione di Marc Riley e Gideon Coe, che hanno invitato la band a registrare una sessione live per BBC6 Music quest’estate. Nello stesso periodo, Skep Wax Records ha ricevuto l’album finito e ha capito subito che questi ragazzi era meglio non farseli sfuggire. Ora, grazie a una serie di ottimi live stanno raccogliendo una buona fan base che, sicuramente, aumenterà grazie a questo brano.

Per ora un buonissimo esordio, antipasto più che gradsito del disco “Monster Of The Week” atteso il 28 novembre.

Listen & Follow

Tulpa: Bandcamp