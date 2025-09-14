Si sta avvicinando a grandi falcate il nuovo album degli Idlewild.
A sei anni dall’ultimo album “Interview Music“, infatti, gli scozzesi sono pronti a tornare in pista con l’album omonimo, in uscita il prossimo 3 ottobre su V2 Records.
Il nuovo singolo è “Like I Had Before” qui sotto nella sua versione in studio. Ma la band, nel luglio di quest’anno ne aveva registrato anche una versione live al Leith Theatre di Edinburgo…
Sempre dalla stessa session arrivano anche i live di “Stay Out Of Place” e “It’s Not The First Time”: i ragazzi sono in forma…