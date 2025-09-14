La Righteous, “succursale” della Cherry Red Records, torna a frugare negli sterminati archivi dei coniugi Lux Interior e Poison Ivy, le due anime degli indimenticati Cramps, per confezionare un nuovo capitolo della saga di compilation dedicata alla loro monumentale collezione di 45 giri rari e introvabili. Dopo avere riportato alla luce innumerevoli stranezze e perle dimenticate, questa volta il focus di “Praise Be!” si concentra sul gospel, cuore pulsante della tradizione musicale afroamericana. Ventitré brani che attraversano gli anni ’40, ’50 e ’60, offrendoci un ritratto vivido di come i canti spirituali abbiano posto le fondamenta per l’R&B, il soul, il blues e persino il rock e il country (nel disco troverete anche la splendida “God Must Have My Fortune Laid Away” di Johnny Cash).

Personalmente non sono soltanto agnostico, ma direi proprio allergico a tutto ciò che odora di Vaticano o religiosità imposta. Eppure non si può negare che quelle voci cariche di devozione, nate e cresciute tra le panche delle chiese metodiste nere, abbiano avuto un impatto decisivo sull’intera musica popolare della seconda metà del novecento. Che siate amanti del britpop o cultori del death metal, sappiate di avere in comune delle lontanissime origini. In questo senso, il debito di tutti noi appassionati con il gospel è innegabile.

Nelle tracce di “Praise Be!” si avverte con chiarezza la forza di cori comunitari e di solisti capaci di vibrazioni che ancora oggi fanno venire i brividi. Cantanti come Mary Deloatch – che in seguito avrebbe trovato una certa fama col nome d’arte Marilyn Scott – mostrano qui un’intensità vocale che supera ogni etichetta religiosa. Lo stesso vale per futuri giganti del soul come LaVern Baker o The Staple Singers, la cui avventura cominciò proprio sulle note della musica sacra.

Accanto a questi nomi compaiono artisti ed ensemble che hanno saputo fondere tradizione e modernità: i Mighty Clouds Of Joy, nati nel 1959 e rimasti in attività fino a una decina di anni fa, e gli Aeolians Of Oakwood University, un collettivo formatosi nel 1946 che, in una delle sue prime forme, conquistò un ampio pubblico grazie al suo straordinario tasso tecnico (ascoltare gli intrecci vocali e le armonizzazioni di “Ezekial” per credere). Figure femminili come Dorothy Love Coates, leader delle Original Gospel Harmonettes, o Clara Mae Ward con le sue Famous Ward Singers fissarono standard altissimi, aprendo la strada a interpreti che di lì a poco avrebbero varcato i confini della musica laica.

Il gospel, d’altra parte, non restò rinchiuso per sempre nel recinto ecclesiastico. Negli anni ’60, con Aretha Franklin, Candi Staton e molte altre voci destinate a conquistare il mainstream, la divisione tra sacro e profano si fece sempre più sottile fin quasi a svanire. Le brevi ma intense invocazioni religiose in forma melodica finirono per vivere di vita propria, ben oltre la liturgia, anche se sempre ammantate in un velo di leggera sacralità. I ventitré brani raccolti in “Praise Be!” offrono oggi lo stesso effetto: un’onda emotiva che sale e scende come una di quelle sensazionali messe “ballerine” rese celebri dalla scena con James Brown nel film “The Blues Brothers”.

In definitiva, che siate devoti, scettici, infedeli o semplicemente curiosi, questa compilation è un ascolto obbligato. Un viaggio dentro le radici più autentiche della musica americana. Un percorso che dimostra come anche dai banchi di chiesa – sì, proprio da lì, nonostante le mie resistenze personali – sia nato un linguaggio universale, capace di elevare spiritualmente chiunque, al di là del credo.