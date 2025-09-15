Nell’ultimo decennio, la produzione di Bryan Adams è stata più prolifica che mai, grazie all’uscita di ben cinque album di inediti, compreso questo. Quattro sono dischi in senso classico, mentre il quinto è composto sì da canzoni nuove, ma è stato realizzato per il musical di “Pretty Woman”. Dopo un decennio abbondante, all’inizio di questo secolo, di produzione scarsa in termini sia di quantità che, soprattutto, di qualità, l’attuale fase della carriera del rocker canadese vede non solo un ampio numero di uscite discografiche, ma anche, e per fortuna, un livello musicale sempre piuttosto valido, al di là dei gusti di ognuno. Personalmente, ad esempio, non amo molto “Shine A Light”, uscito nel 2019, ma riconosco che siamo comunque ben sopra rispetto ai tristi lavori della decade precedente.

Ora, è tempo del nuovissimo “Roll With The Punches”, per il quale, lo dico subito, sono particolarmente entusiasta. Dopo essere riuscito a collaborare, nel precedente “So Happy It Hurts”, con entrambi gli autori e produttori più importanti per la sua carriera, ovvero Jim Vallance e Robert “Mutt” Lange, Bryan è riuscito a mantenere in piedi questo gruppo di lavoro, e i risultati si sentono. Il disco suona benissimo, con l’energia, la spontaneità e le vibrazioni positive che la fanno da padrone; le melodie sono tutte solide; l’interpretazione vocale del leader è particolarmente sentita e azzeccata, con tanta vitalità e una grande forza espressiva anche sulle alte tonalità. Se proprio si volesse trovare un difetto, i testi ballano pericolosamente sul confine della banalità, con passaggi come “it takes time to find the one, but it’s easier said than done” o “you’re never too young to live, never too young to learn, never too young to love” che, a voler essere generosi, appaiono come minimo un po’ troppo scontati. Ma il Nostro non ha mai puntato sulla qualità letteraria nelle sue canzoni, e i punti di forza evidenziati sopra rendono l’ascolto sempre godibile e capace di infondere una positività reale e non artefatta.

Andando nello specifico delle canzoni, la palma della migliore spetta sicuramente alla title track, una cannonata rock potente, dinamica e trascinante, attenta ai dettagli, alle sfumature a all’uso di progressioni di tonalità per conferire una capacità ancora maggiore di coinvolgere e trascinare l’ascoltatore. Il brano ricorda da vicino il lato più energico del capolavoro “Waking Up The Neighbours”, quello fatto da pezzoni come “There Will Never Be Another Tonight” o “House Arrest”. Anche la successiva “Make Up Your Mind”, che, invece, va a inserirsi nel ricco filone delle mid-tempo nel repertorio del canadese (qualcuno ha detto “Can’t Stop This Thing We Started”?), convince per una melodia decisamente capace di far presa su chi ascolta e, nuovamente, per un arrangiamento vivace e che non si accontenta di fungere da mero accompagnamento allo scheletro del brano. Nella seconda metà del disco, spiccano “How’s That Workin’ For Ya”, che esplora con profitto il territorio del “rock n roll stomper” grazie all’uso sapiente di piano e armonica che rende il risultato particolarmente frizzante, e “Be The Reason”, che invece va in direzione delle atmosfere da viaggio in auto veloce e spensierato, altra cosa che Bryan aveva già fatto molto bene in diverse occasioni, come ad esempio nella meravigliosa “It Ain’t A Party If You Can’t Come Around” uscita ormai quasi 30 anni fa.

Qualcuno, forse, si chiederà se non ci siano anche delle ballatone all’altezza, quelle che hanno fatto la fortuna commerciale di questo musicista. Ebbene, la risposta è no, nel senso che intanto questo stile è presente ma in modo molto marginale nel disco e quei pochi momenti di romanticismo non risultano certo tra gli episodi più riusciti. Ma va benissimo così, ci vogliono un po’ di nerbo e energia al giorno d’oggi, e ce n’è in gran qualità qui. Questo conta.

A mio parere, stiamo parlando del disco migliore di Bryan Adams tra tutti quelli pubblicati in questo secolo, e se la può giocare anche con quelli della seconda metà degli anni Novanta. Capisco che, normalmente, su queste pagine si tratta di altri circuiti musicali, ma sono certo che questo ascolto ha tutte le carte in regola per mettere di buonumore più di un appassionato di musica. E non è poco.