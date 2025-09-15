Credit: Francesco Manzoni

I Katana Koala Kiwi (Alessandro Fulvio, Pietro Giannini, Gilberto Tomasella, Andrea Basso, Lorenzo Avanzini) vengono da Trieste, hanno frequentato Germi a Milano e aperto il concerto degli Afterhours al Pordenone Blues Festival e dopo il primo EP “Per farmi coraggio mi sono buttato dal piano terra” uscito nel 2024 approdano su Dumba Dischi per il secondo EP “Precipitiamo di sicuro”.

Tre brani tra alt rock e pop in cui la rabbia giovanile si trasforma in spaesamento, questo il DNA di “Radici”, “Kolombia” e “Inc.” affiancati da altrettanti remix dove il rock viene contaminato da sonorità elettroniche. Una voglia di collaborare che arricchisce il sound dei Katana Koala Kiwi, impegnati in “Da quando ti conosco / Radici” con Klen-Fi e la voce di Giada dei RENTAL0012 e in “Persone sole / Kolombia” più vicina a Drum n Bass e UK Garage grazie all’intervento del produttore Tom Ether.

“Precipitiamo di sicuro è una finestra verso il passaggio a quella che viene definita da molti ‘età adulta’” rivela il quintetto triestino che apre gli occhi su un futuro pieno di incertezze in “Precipitiamo di sicuro / Inc.” insieme a Kalpa e ospita i romani Macadamia in “Una festa che mi perdo / Radici” in una lettera d’amore dal finale non scontato che chiude un EP poliedrico e decisamente moderno.

