Nel corso della 77ª notte degli Emmy Awards, andata in scena ieri domenica 14 settembre, è stato trasmesso il nuovo trailer di “Deliver Me From Nowhere” film che segue un giovane Bruce Springsteen nei giorni in cui compone e pubblica il suo capolavoro del 1982 “Nebraska“.

La clip, ‘costruita’ sulle note di “Atlantic City”, mostra in particolare l’attore Jeremy Allen White, è lui a vestire i panni del boss, e Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau storico manager di Springsteen Jon Landau.

In un comunicato stampa il regista Scotto Cooper ha dichiarato:

Nebraska è il luogo in cui Bruce ha scelto la verità anziché le aspettative, una scelta che riecheggia ancora in tutto ciò che ha scritto da allora. A quel bivio, avrebbe potuto inseguire le luci della ribalta e il fragore delle arene, ma invece si è chiuso in se stesso, armato solo del silenzio, di un registratore a quattro tracce e del coraggio di confrontarsi con se stesso. Che si sia fidato di me per raccontare quella storia, il capitolo più vulnerabile della sua vita, è il più grande onore che abbia mai avuto come regista.